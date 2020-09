ERISAADE | Jürgen Ligi valitsuse senistest meetmetest: politiseeritus on see mis haiseb

Ligi ütles podcastis, et riigieelarve seis on tunduvalt halvem kui seni arvatud. Majanduse makrostimuleerimine on toimunud valel ajal. Kõige olulisemad meetmed ehk palgatoetused ja haiguspäevade hüvitamine on läbi saanud.

"Magusam, universaalsem ja lihtsam osa on lõppenud. Sellel on majandusele ja meeleolule olnud leevendav mõju. Ettevõtlustoetused ja garantiid - nendega on probleem väga suur. Ei ole kahtlust, et valitsus on uhkelt vorsti jagamisega tegelenud, et kõik midagi saaks. Kas see on õiglane ja vastavuses majandusolukorraga? Vastus on kindel ei. Ettevõtlusminister ka tunnistas, et Kredex on ebaõnnestunud," räägib Ligi. Eile toimus nimelt riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istung, mille esimees Ligi on. Seal esines ka minister Raul Siem.

Ligi lisab, et maamajandus kullati rahaga üle ehkki parandas end, et võib-olla üle kuldamine ei ole päris täpne väljend. Samas ütleb ta, et algusest peale oli selge, et maamajanduse seis saab olema kergem.

"Vorst oli liiga paks ja tingimused hästi lõdvad. MKMi meetmed olid jälle liiga karmid," ütleb ta.

Viljar Lubi oli üldiselt Ligiga nõus, kuid Kredexi osas mitte. Kevadel ei olnud teada, kui pikaks viiruslik kriis kujuneb. Oli ootus ja lootus, et turušokk on lühiajaline. Samas võis aimata, et tekib suurem likviidsuskriis. Nii ei juhtunud.

"Ettevõtetel oli enam raha käes kui kartsime. Võrreldes masuga on ka pangad paremini kapitaliseeritud. Riigi roll pidi olema toe pakkumine - kui ei toimi, siis riik on olemas."

Turismi kohta ütles Lubi, et kõiki ei ole võimalik elus hoida ja osa tööjõust peakski liikuma teistesse sektoritesse.

"Seda enam, et turism on üldse üks kõige madalama tootlikkusega sektor eesti majanduses. Liiga tööjõumahukas. Sinna on vaja innovatsiooni."

Ehituse jutt on olnud rumal signaal

Jürgen Ligi ütleb, et juba märtsis kirjutas ta, et viirus ei lähe kiiresti üle. Pisikud on igal pool. Ka Eesti Pank ütles toona, et peame otsima võimalusi kriisis elamiseks. Sügisesed meetmed peavad olema täpsemad ja mõistlikumad.