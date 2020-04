ERISAADE | Kas käesolev kriis teeb meid targemaks? Ekspert räägib, millised on vead eestlaste finantskäitumises

Kati Voometsa sõnul ei erine kolme Balti riigi inimesed väga oluliselt teineteisest oma finantskäitumise ja -seisu osas. Eestimaalastel on ehk rohkem sääste, sest siin on ka palgatase kõrgem. Samas soovivad leedukad teha rohkem lisatöid, et oma finantsseisu parandada.

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus loodi 2010. aastal, eelmise kriisi järel. Pangad said aru nii sellest, et ise käituti valesti, kuid ka sellest, et nende kliendid vajaksid harimist. Tuleb tunnistada, et toonane kriis ei parandanud oluliselt meie finantskäitumist, teabekeskuse sel nädalal välja tulnud uuringust tuli välja, et vaid 10% sadadest vastanutest on piisavalt sääste, et töö kaotuse korral mõnda aega hakkama saada.

Milline on see "piisav sissetulek"? Mida me kõik saaksime teha, et oma kulud kontrolli all hoida? Mida olulist viimane uuring veel näitas?