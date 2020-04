ERISAADE | Kaubanduskeskuste kroonimata kuninganna: meie müüjad tahavad tööle minna. Suur küsimus on aga see, mis ootab ees

Sokisahtel on avatud ligi 20 kaubanduskeskuses, aga neil on ka pisemaid eraldiseisvaid poekesi. Üks neist, Kuressaares asuv, tehti täna Ilveri sõnul ka „ettevaatlikult ja hiilivalt" lahti. Ta ütleb, et nad teevad poed kindlasti lahti, kui keskused avatakse.

„Müüjad tahavad tulla tööle. Paar nädalat tagasi hakkasime ettevalmistusi tegema kevadkaupa välja pannes, et olla valmis. Müüjad oskavad ka kaitsta end. Ei ole enam hirmu, mis valitses kuu aega tagasi," ütles ta.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits oli igati nõus ja rõhutas samuti, et pooleteise kuuga oleme targemaks saanud. Oleme veendunud selles, et meie tervishoiusüsteem on tasemel. Me ei teadnud midagi isikukaitsevahenditest, nüüd teame. „Teame ka, et ei ole mõtet niisama tolgendada ja kätt suruda inimestel," ütleb ta.

Temagi teab, et klienditeenindajad soovivad tagasi tulla. Kui keskused 27. märtsil kinni pandi, siis ütlesid mõned neist: „uh, saab jälle nädal aega puhkust," aga nüüd on nad poolteist kuud olnud kodus.

„Kui enne käisin poodides ja vaatasin, et vaene klienditeenindaja, tal ei ole midagi teha. Mis ta siis teeb? Tõstab ühte püksipaari teise hunnikusse ja tagasi. Nüüd olen keskuse peal kohanud neid, kes on näiteks inventuuri tegemas ja nad ütlevad, et saaks juba poodi tagasi. Ma võin mida iganes seal teha riietega, aga peaasi, et saaks kodust minema. Mitte, et tal kodus halb oleks, aga ükskord hakkab vaimu peale," ütles Pärnits.

Saates tuli juttu ka rendiküsimusest, mis paljudel kaupmeestel ja teenindusettevõtetel hingel on olnud. Guido Pärnits ütles, et neil dilemmat ei olnud - kui keskus on riigi otsusega kinni, siis renti ei võeta.

Piret Ilver ütles aga, et rohkem kui see, et poolteist kuud kinni oldi, on murekohaks see, mis saab edasi? Kuidas ja kas üldse keskustesse tagasi tullakse? Kas tarbimisharjumused on muutunud? Reklaamkampaaniaid ju ka teha ei saa.

„Meie suurem mure on see, et me ei tea, millal keskused lahti tehakse. Aprilli lõpuni on täpselt kaks päeva. See tähendab, et lõpeb ära töötasu hüvitis. Ma ei tea, mis päeval keskused lahti tehakse. Kas oleme sunnitud koondama? Kas saame lahti teha kas või natukese haaval? Püüan olla optimist-realist selles osas," ütles Ilver.