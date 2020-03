ERISAADE | Kaupmeeste liidu juht segadusest: teatud kauplused võivad keskustes ka lahti jääda. Kümned tuhanded töötajad jäävad ootele

Kaupmeeste liitu kuuluvad nii kaupmehed kui kaubanduskeskused. Nädal on nende jaoks olnud pingeline. Eilne otsus neile meele järele ei olnud, sest sektoris töötab kokku ligi 75 000 inimest. Sellega on seotud ka logistika, turvateenused, koristus ja kõik muu.

„Kellele see (piirang) kehtima hakkab? Varasemates diskussioonides valitsusega on juttu olnud ka teistest poodidest, mis ei asu kaubanduskeskustes. Nüüd tuli kaubanduskeskuste erireegel, olukorras, kus nende külastatavus on kukkunud 80%," ütles Peil ja lisas, et nad saavad samas aru, et drastilisi meetmeid on vaja. „Loodame, et olukord kestaks nii lühikest aega kui võimalik."

Kaubanduses töötab ligi 75 000 inimest, neist müüja ametikohal 25 000. Peili sõnul jäävad neist umbes pooled koju ja mida pikemaks venib kriis, seda tõenäolisem on, et neile ei jäägi töökohta alles.

Teine teema on aga see, et valitsuse otsus jätab sisse mitmed erisused. Näiteks võib lahti jääda Viru Keskuse Sportland ja ka mitmed väikepoed. Miks? Seda kuula saatest.

Peil ütles veel, et kaubanduskeskused on tegelikult oluliselt turvalisemad kui avalikud pargid, kus inimesed ninapidi koos grillivad või liftid ning ühistransport.

Miks ei ole Eesti kaubandus pärast kriisi enam kunagi endine?

Miks leiavad keskused ja poed, et valitsus on neile lükanud liiga suure vastutuskoorma?

Milline on aga nende poodnike väärarusaam, kes paluvad valitsust, et poed sunniviisiliselt kinni pandaks?

Mida põnevat räägiti aga täna riigikogus?

Saate salvestuse ajaks ei olnud veel selgunud, et Eestis leidis täna aset ka esimene surm, mille põhjustas koroonaviirus.