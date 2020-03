ERISAADE | Kredexi juht avaldab – kas toetusmiljardid jagunevad ettevõtetele kuni viie miljoni kaupa või vajadusel ka rohkem?

Praeguse info kohaselt peaks see raha tulema lisaeelarvest. Paraku eile tuli ka info, et lisaeelarve on riigikogus otsustamisel alles aprilli keskel. Ja selleks, et saaksime ettevõtetele suurema mahus laenukäendusi pakkuda on vajalik muuta ettevõtluse toetamise laenude riikliku tagamise seadust ja ka see otsus on riigikogu pädevuses.



Kas saate üldiselt rääkida, mis tingimused on. On seal kvalifitseerumiseks tähtis ettevõtte suurus või on käibemahud. Või on nii, et igaüks kohe, keda viirus mõjutanud, saab abi küsida?



Viimastel nädalatelt on tingimused iga tunniga muutunud ja eks muudatusi võib tulla veel. Ka riigikogu poolt tehtavad ostude võivad tähendada, et tinguimustes tuleb veel muudatusi.

Aga üldjoontes on sihtgrupiks kõik Eesti ettevõtted, välja arvatud Kredexi teenuste osas ka varem kehtinud välistused: näiteks riik ei peaks toetama amoraalseid tegevusvaldkondi, kinnisvara arendus on välistatud valdkonnaks. Lisaks ei tegele Kredex põllumajanduse, kalanduse ja metsandusega, kuna nende valdkondadega tegeleb Maaelu edendamise sihtasutus, kellele valitsus eraldas kriisimeetmeteks 200 miljonit eurot.

Aga meie jaoks on sihtgrupi poolest kõige olulisem see, et ettevõte ei olnud raskustes enne kriisi. Kriisimeetmed on tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Kõiki ettevõtteid hinnatakse, analüüsitakse ja vaadatakse, et kui tõenäoline on, et nad sellest kriisist meie abil välja tulevad. Kõige olulisem on, et ettevõtja oleks ena jaoks läbi mõelnud plaani, kuidas ta ettevõtte kriisist läbi veab. Kredexi käendus või laen saab olla siin toeks, aga rool on ettevõtja enda käes. Tema tunneb oma ettevõtet ja valdkonda kõige paremini.

Kui siin summadest rääkida, siis seni, kui Kredexile pole lisaraha pole eraldatud, siis maksimaalne käendussumma saab olla kuni viis miljonit eurot.

Kas lisaraha korral võib see piir tõusta?



Tõenäoliselt küll. Praegune kriis puudutab eelkõige väikeettevõtjaid, kuid on ka suurettevõtteid, keda see keda see kriis on valusalt löönud ja nende puhul on viis miljonit eurot liiga väike piir.

See on käendustel, aga käibelaenudel on ka omad piirid vist? Nagu mainite, on väiksemaid ettevõtteid ja on suuremaid, kas käibelaenu juures on mingi piit, et mõni suurettevõte kohe poolt 500 miljonist ära ei võtaks üksinda?

Esialgu on laenude puhul ka piiriks viis miljonit eurot. Ma arvan, et lähema kuu jooksul suurendame käenduste puhul seda piiri olulisel määral, laenude puhul mitte nii väga palju.