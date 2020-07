ERISAADE | Leedu tahab Vene elektri kinni keerata, Eesti ja Läti peavad riske veel liiga suureks

Eelmisel nädalal jättis Saaremaal toimunud Balti riikide presidentide kohtumisele tulemata Leedu riigipea Gitanas Nausėda. Laiema avalikkuse ette jõudis Leedu ootamatult kõrgetasemelise boikotiaktsiooni põhjus – Vilnius tahab Valgevenet karistada enda piiri äärde ehitatud uue tuumajaama eest sel viisil, et ei seal ega mujal idapiiri taga toodetud elektrit ei saaks enam siiapoole müüa. Aga kuna elektrivõrgud on omavahe ühendatud, siis oleksid Leedu soovil laiemad mõjud. Lisaks Valgevene elektrile tuleks keelata ka Venemaa elekter, sest nende võrgud on omavahel ühenduses. Teisalt peaksid ühendused Venemaa-Valgevenega külma panema ka Eesti ja Läti, kes omakorda on ühendatud Leeduga. Eesti elektri põhivõrku haldava Eleringi juht Taavi Veskimägi seletab, miks on pundar tekkinud ja millised vaated on eri osapooltel. Saatejuht on Raimo Poom.



Kuigi laiema avalikkuse ette jõudis Balti riikide elektritüli alles äsja, on Veskimägi sõnul sellega juba mõnda aega tegeletud.

„Probleemi on väga pikalt tehnilisel tasemel läbi räägitud. See, et ta on jõudnud poliitilisele tasemele on pigem kahetsusväärne. Me oleme kogu aeg arutanud tehnilisel tasemel, milline on võimsuste allokeerimine (jaotamine – R.P.) kolmandate riikide piiril. Senine kokkulepe on juba aastaid see, et kogu Baltikumi kaubanduslik võimsus Venemaa ja Valgevenega allokeeritakse siis Leedu-Valgevene piiril.“

Kuid nüüd on seoses Valgevenes valmiva uue tuumajaamaga võetud Vilniuses teine suund. „Leedu on juba mõni aeg tagasi võtnud vastu seaduse, et juhul kui [Valgevene] Astravetsi tuumaelektrijaam läheb käima, siis Leedu ei tohi enam anda ülekandevõimsust Leedu-Valgevene piirile elektrikaubanduseks. Oleme eelmise aasta sügisest alates otsinud lahendust, mis sobiks kõigile osapooltele. Loomulikult Leedu süsteemihaldur peab respekteerima oma parlamendi otsuseid. Samas Eesti ja Läti on olnud seisukohal, et tahame rahulikku lahutust, ei me ei taha, et olukord Venemaa-Valgevenega kuidagi eskaleeruks enne 2025. aasta lõppu,“ seletas Veskimägi viidates daatumile, millal kõigi kolme Balti riigi elektrisüsteemid peaks kava kohaselt Venemaast nii ehk naa lahti seotama ja Euroopaga ühendatama.