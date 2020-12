Pärgmäe on rõõmus, et Euroopas on tehtud otsus lennud lubada. See võimaldab ka Tallinna lennuväljal koos lennufirmadega hakata planeerima tulevikku turumajanduslikel alustel - lähtuda turu nõudlusest.

„Täna näiteks ei pruugi olla nõudlust lennata Vilniusesse, aga see, et Vilnisesse lendamine ei ole lubatud, ei ole mõistlik. Kõige enam on viirust sisse toodud Venemaalt. Venemaale lennukid ei lenda. Kust see siis tuleb? Kui ka kunagi tuleb lend, siis suunatakse inimesed testimisest läbi," räägib Pärgmäe, et lendamine on turvalisem kui niisama piiriületus.

