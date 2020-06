ERISAADE | Maasikakasvataja loetud päevad enne suurt marjaaega: ärev olukord on asendunud õrna paanikaga

Erinevad põllumajandusega seotud inimesed ja organisatsioonid lootsid eelmisel nädalal häälekalt, eriti pärast peaminister Jüri Ratase "mõistan teie muret ja tegelen" sõnumit, et valitsus otsustab neljapäeval leevendada piiranguid Ukrainast tööjõu Eestisse tulekuks juba tänasest. Taolist otsust aga ei sündinud.

"Me tõesti lootsime, sest kohtumisel me ka väljendasime, et kohalikud ei soovi tulla maasikaid korjama. Kas on see prestiiži küsimus või see, et kel töö kaotanud, hetkel veel palk jookseb... Ja nii või naa - eestlane võtab puhkuse välja suvel. Kui ta on teinud kaua rasket tööd, siis tal on hetk aeg maha võtta ja nautida suve. Üldiselt ta kohe ei mõtle, mida edasi teeb. Uuringud on ka näidanud, et nad võtavad aja maha ja vaatavad sügisel, mis edasi saab," arutles Lillemets.

"See vastutulek, mis neljapäeval tuli - et pool palgast makstakse kinni, kui tööandja võtab hooajatööle inimese, kes on kolm kuud töötu olnud... Siinkohal mul ongi küsimus: kas te ei kuula, mida me räägime? Nad ju ei tule! Siin on see koht, kus - tuleks mitte premeerida tööandjat, kes ta nagunii võtaks tööle, vaid võiks siis premeerida pikaajalist töötut, anda talle lisaboonust selle eest, et ta nõus minema hooajatööle põllumajandussektorisse."

Marjamaa talus üles kasvades suviti ka ise unustamiseni maasikapõllul töötanud Lillemetsa sõnul loodavad maasikakasvatajad endiselt, et valitsus siiski teeb Ukraina tööjõu osas oodatud ja kiire otsuse. Seda enam, et näiteks lõplik piiri avanemine Soomega on tema sõnul mõnedki muidu Eestis töötada plaaninud eestlased pannud tegema kannapööret, et siirduda hoopis põhjanaabrite juurde kõrgema palgaga sama tööd tegema.

"Mõned põllumehed on tulnud rääkima tulivihaselt - need, kes olid valmis tulema tema põllu peale, kui piir avati, tulid ütlema, et nad lähevad hoopis Soome. Ma ei pane seda pahaks - inimesed on harjunud toimetama, nagu toimetavad. Aga Ukraina inimesed on nõus meie juurde tulema. Miks me siis ei ole nõus seda kasutama? Seda enam, et me oma rahvast lubame minna. Aga meile appi kedagi ei luba?" küsis ta.