ERISAADE | Majandusanalüütik Mihkel Nestor: Eesti tõenäoliselt laenu tagasi maksma ei pea

Majandus on kaks kuud seisnud ning hoiatatakse majanduskriisi eest. Ent miks - kuidas nii lühike aeg võib nii suurt mõju avaldada?

SEB panga majandusanalüütik Mihkel Nestor põhjendab, et kõige selgemalt väljendub see läbi töökohtade. Paljudel seda täna enam pole ja isegi, kui töötukassast makstakse mõnda aega inimestele palgahüvitist, siis näiteks turismisektoris on üsna kindel, et tänavu seal töökohad enam ei taastu.

"Kui pole töökohta, palka ei maksta ja pole võimalik tarbida, siis see kõik hakkab majanduses ennast võimendama," lausub Nestor.

Samas on turismisektori murelapsed on Tallinn, Pärnu ja Kuressaare. Mujal Eestis väga välisturiste ei käi ja arvatavasti elatakse seal Nestori sõnul kriis edukalt üle.

Ent neid sektoreid on peale turismi Eestis teisigi. Nestor toob välja, et töötlev tööstus ehk metalli- ja puidutööstused näitavad ohumärke. Valdkonna ettevõtted on kindlustunde küsitluses näidanud peaaegu sama suurt pessimismi tulevikku, kui see oli viimati eelmise majanduskriisi kõige madalamas punktis.

Riik suunad küll raha majandusse, kuid peamiselt läbi laenude. "Üritatakse nõudlust kompentseerida riigi poolt ise midagi tellides. Traditsiooniline näide on ehitussektor – maanteeehitus. Uute koolihoonete ehitus. Suured riiklikud infrastruktuuriprojektid. Aga seda kriisi vaadates võib mõelda laiemalt, et millised on veel võimalused, et riik läbi normaalse turumajanduse suudaks sinna majandusse raha sisse süstida," sõnab Nestor.

Ta lisab, et kuigi maanteedesse raha on adekvaatne investeerida, siis hetkel ei ole kriis niivõrd ehitussektoris, kui teeninduses ja töötlevas tööstuses. Kui temalt on küsitud, et kuhu tema kui majandusanalüütik raha riigi asemel investeeriks, siis pakub Nestor välja kõrghariduse. "Et kõrgkoolid oleksid rahvusvaheliselt oluliselt konkurentsivõimelisemad, omaksid tipptasemel laboreid, ruume, õppejõudusid. See on selline koht, kus saab raha tulevikus tagasi teenida," tõdeb ta.

Mis on veel võrreldes viimase kriisiga teisiti? Näiteks ligi kaks miljardit eurot, mille Eesti on läbi laenu saanud. Eelmises kriisis oleks selle saamine kas võimatu või väga kallis olnud, ent osana Euroopa Liidu euroalast on Eesti majanduskeskkond võlausaldajatele usaldusväärne. Veelgi enam tõdeb Nestor, et Eestile antud laen oli sisuliselt tasuta raha.