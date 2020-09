ERISAADE | Majandusekspert hoiatab: laenude niisama majandusse pumpamine on ohtlik. Kas me soovime Kreeka ja Portugali saatust?

Varblane ütles, et ajakirjandus oleks võinud enam tähelepanu pöörata prognoosis välja toodud riskidele, mis prognoosis olid välja toodud. Kui kriisiga võitlemine nii edukas ei ole ja ees ootab majanduse osaline kinni panemine, siis on selle aasta prognoos 5,5 asemel 6,5-protsendiline majanduslangus. Järgmise aasta kasv jääks aga 4,5% asemel 2% peale.

„Selline variant on sinna sisse kirjutatud. See on kommunikatsiooni küsimus, aga eks positiivne stsenaarium meeldib inimestele ikka enam," ütles ta.

Seda, et töötuse määr jääb enam-vähem samale tasemele kui sel aastal (7,6% on praegu, 8% prognoositakse), Varblane ei usu. Juba praegu on signaale, kuidas suured tegijad on planeerimas tööjõu vabastamist.

„Ma ei oleks nii optimistlik, et see number ei kasva. Palgameede oli ju seotud kohustusega hoida inimesi paar kuud tööl. Kohustused on nüüd läbi saamas ja ettevõtted hakkavad käituma nii nagu nad tahavad käituda," toob Varblane välja.

Palgakasv ei pruugi pidurduda

Rahandusministeerium prognoosib, et palgakasv pidurdub, kuid Urmas Varblane näeb olukorda teisiti. Talle tuleb esmalt meelde halenaljakas lugu sellest, kuidas arvati, et maasikakorjajaid on väga lihtne leida nende inimeste seast, kes on tööta jäänud.

„Selgus, et see ebaõnnestus täielikult. Jõuame siin mõiste nagu struktuurne tööpuudus juurde. Meil on valdkondi, kus on vaja teatud inimesi, aga need, kes jäävad töölt vabaks, ei saa sinna minna, sest ei ela seal. Lisaks nad kas ei suuda seda tööd teha või puuduvad teadmised. Ei ole nii lihtne, et kui ühes kohas jääb töötajaid üle, siis saab nad viia teise kohta üle," selgitab Varblane.

Just see on põhjus, miks palgasurve tema meelest ära ei kao. Samas see seis, et kümme aastat järjest kasvasid palgad 6-7% aastas ja 2010. kuni 2019. aastani keskmine palk pea kahekordistus, õnneks pidurdub.

„Miks ma ütlen „õnneks", sest ettevõtted peavad ellu jääma pärast kriisi. Kui palgad kasvaks, siis peaksid nad asjad kokku pakkima."

Laen üksi majandust ei aita

Rahandusministeeriumi nägemusel kasvab Eesti laenukoormus järgmistel aastatel kordades (8 protsendilt pea kolmandikule SKP-st). Urmas Varblane näeb siin ka ohukohti.