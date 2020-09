ERISAADE | Maris Lauri hoiatus: valitsus ei saa aru, et võib ise tekitada suure hinnatõusu

Delfi „Erisaate“ stuudios käis riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri (Reformierakond), kellega oli juttu eurorahade väljamaksmisest, laenurahast ja eelarve ootustest.

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et kuigi hetkel on majandusel raske, ei suuda valitsus anda käiku suuri summasid EL-i struktuurifondide raha. Pigem on tõenäoline, et selle kasutusse andmisega saadakse hakkama alels eelolevatel aastatel. Kuid seal võib tekkida tõeline rahauputus, kus Lauri näeb võimalikku inflatsiooni tekkimist ja seega soovimatuid probleeme majanduses. Maris Lauriga vestleb ajakirjanik Raimo Poom.

Eesti Päevaleht kirjutas täna, kuidas kohe-kohe on lõppemas seitsme aastane EL-i eelarveperiood (2014-2020), kuid valitus on suutnud selleks ajaks meile eraldatud 3,5 miljardist eurost vaid pool reaalselt eri projektidele välja maksta. Maris Laurit tegi selline asjade seis päris murelikuks.

„Eurorahadega on alati küsimus selles, et nende kasutamine ei saa hoogu sisse ja pärast läheb üle selle ametliku eelarveperioodi. See on lubatud osade rahade puhul. Aga iva on selles, et sel aastal pole seda hoogsalt kasutusele võetud. Asjaolu, et meil on veel ka 15% kogusummast katmata ka projektidega ehk sellel rahal pole ideidki taga, näitab asja väga halvasti. Üldjuhul eeldatakse, et need projektid on olemas perioodi lõpuks. Meil on jäänud kolm kuud! Kas suudetakse välja mõelda need projektid, kuhu vahendid pannakse?“ küsis riigikogulane.

Pilti veel laiemaks tehes tõi Lauri välja, et kui praegu raha kasutusse ei anta, on lähiaastatel tekkimas olukord, kus meil on kasutada ülisuur summa raha, mille korraga käiku andmine kätkeb endas juba suuri riske.

„Kui võtame pildi veel laiemaks, siis olukorras, kus maksulaekumine on sel aastal olnud eelmisest aastast kehvem, majandusel on tegelikult läinud ootamatult hästi. Me võiksime nende eurorahadega tänast majandust üleval hoida. Aga teame, et valitsus plaanib võtta järgmistel aastatel väga rikkalikult laenu. Lisaks on tulemas järgmise perioodi eurovahendid ja ka veel EL-i kriisifond,“ seletas ta olukorda.