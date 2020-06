ERISAADE | Miks ikkagi inimesed viimased säästud ja laenuraha netikelmidele annavad? Selged ohumärgid saab ära tunda

"Mis on levinumad skeemid? Ost, müük. Sellele langetakse palju ohvriks. Lisaks ka investeerimiskelmused ja lotovõidud," märgib ta.

Viimasel ajal on väga palju olukordi, kus kelmid küsivad teenustasusid. Tambre viitab, et just see on punane tuli - tuleks loobuda.

Investeerimiskelmuste puhul pakutakse müügiks näiteks Bitcoine ja näidatakse oma veebilehtedel, et kasum pidevalt kasvab. Tegelikult võetakse ohvri raha lihtsalt ära.

Meediatähelepanust on kasu olnud, kuna seetõttu on mõni ohver märganud, et suhtleb samasuguse käitumismalliga kelmiga, kellest ka meedias juttu.

Kust inimesed võtavad kümned tuhanded eurod, mis varastele anda? Selgub, et tihtilugu pole tegu isegi säästudega, vaid inimesed võtavad laenu, et saaks sulide tegevusse investeerida.

Saates on juttu veel sellestki, kas taolised skeemid on must auk ning raha tagasi ei saa ning kuidas mõjus koroonapuhang, kas kelmuste arv kasvas?