ERISAADE | Miks Lätil on seni koroonarindel nii hästi läinud? Mida ootavad täna Eesti ettevõtjad?

Lätis on koroonaviirusesse nakatunuid tänase seisuga 446 inimest, ööpäevaga lisandus 48 juhtumit. Seni ei ole riigis koroonaviiruse tõttu surnud ühtegi inimest ning kriitilises seisus on haiglas kolm isikut. Leedu viimased numbrid on seejuures 581 (+44) ning kaheksa surmaga lõppenud juhtumit. Kriitilises seisus on haiglas 11 inimest.

Arti Hilpus tõdes, et Läti on tõesti viiruse poolt vähem pihta saanud kui Eesti ja Leedu. Seda eelkõige juhuse tõttu. Neil ei toimunud nädalaid tagasi ühtegi sellist üritust, kus oleks kohal viibinud toonastest riskipiirkondadest tulnud inimesed. Lätis ei ole ka ühtegi suuremat viirusekollet nagu meil on Saaremaal ja Võrus.

Hilpuse sõnul on lätlased viimasel ajal erinevate piirangute suhtes olnud suhteliselt kuulekad. Lisaks on ettevõtjad üldiselt rahul riigi erinevate meetmetega, mis on majanduse elavdamiseks käiku lastud. Lätti jõudis äsja kohale ka esimene kaitsevahendite saadetis.

Mait Palts tõi aga välja, et Eesti ettevõtjad ootavad samal ajal selgust juba välja käidud meetmete osas ning soovivad ka pikemat vaadet. Samas kinnitas ta, et ettevõtjad ei arva, et riik peaks täna tegema rutakaid otsuseid ja majanduse rahaga üle kallama. Arvestama peab sellega, et finantsi jaguks ka tulevikuks, sest kriis on alles alguses. Palts kahtleb ka, kas Eesti suudab võõrtööliste kriisi oma inimestega üle elada. Teatud sektorid, näiteks põllumajandus ja aiandus, vajavad lisatöökäsi juba õige varsti.

