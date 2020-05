ERISAADE | Mis toimub tööturul? Ulmelised kandideerijate arvud ja tööandjate võimu kasv

Henry Auväärt ütles, et märtsikuus oli üle Euroopa näha sellist nädalat, kus avalike tööpakkumiste arv tööturul hetkega muutus. Pooled pakkumised kadusid päeva pealt ära ja mitte ainult Eestis.

„Kus oli rohkem turismi ja toitlustust, seal oli veelgi suurem kukkumine. Oli ootamatu nädal ja olukord kestis pikalt. Nüüd, kui vaatame viimast kaht nädalat, siis näeme, et taastumine on alanud. Tööandjad alustasid uuesti värbamist. Loomulikult on see väga erinev sektorite lõikes," ütles Auväärt.

Kadri Seeder rääkis värskest uuringust, kus oli fookuses inimeste palgaootus. See on igal pool kukkunud ja Seeder leiab, et see on ka igati loogiline.

Henry Auväärti sõnul on viimaste nädalatega tööportaali külastatavus väga kiirelt kasvanud. Kandideerijate arvud kõikjale on suurenenud. Kohati on need müstiliselt suured.

„Kui me vaatame sama aega eelmisel aastal, siis kandideerijaid on rohkem kui kaks korda enam. See on väga suur ja kiire tõus. Seda on huvitav näha, et need ametid, millest ajakirjandus rohkem räägib, need väga kiirelt tõstavad inimeste seas huvi. Kõigepealt olid kaubandussektoriga seotud tööpakkumised. Hüppeliselt hakati kandideerima komplekteerija ametikohale, kus nägime, et ühele ametikohale laekus ligi 1000 avaldust. See on väga suur arv. Ka värbamisspetsialistile tähendab see hoopis teist tööd, et paremaid välja filtreerida," selgitab ta. Viimastel nädalatel on meedias räägitud põllumajandusest ja siis nägid tööportaali tegijad seal samasugust hüpet.

„Kui võtame maasikakorjaja ametikoha, siis tööandjad hetkel minu teada ei otsigi avalike konkursite kaudu maasikakorjajaid, sest need tehti juba nädalaid tagasi ära. Need said keskmiselt 116 kandideerijat ühele ametikohale. Huvi tööpakkumiste vastu oli taas väga suur," lisasb Auväärt.

Ta lisab siiski, et nemad näevad vaid huvi tööpakkumise vastu. Nad ei näe, mis sellele järgneb. Värbamisprotsess läheb ju edasi.

„Loomulikult, kui tööpakkumisele on üle 100 kandideerija, siis tõenäosus leida sealt kedagi, on tunduvalt suurem kui aasta tagasi," ütleb ta.