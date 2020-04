ERISAADE | Omniva pakiäri juht: pakisaatmine Eestis on kahekordistunud, Tallinna äärelinnades lisame „inimesega automaadid“

Kirjutasite äsja ühimeedias pöördumise inimeste poole, seoses pakisaatmises toimunud mahtude suurenemise ja muutustega eriolukorra ajal. Mis on toimunud?



Praegu pole tegemist pole ühe fenomeniga, paljud on muutunud struktuurselt. Oluline muudatus kaubanduses on see, et kui senimaani päris suur osa meie pakkidest tulid Hiina kaubandusest, siis seoses koroonakriisiga toimunud rahvusvahelise logistikavõrgu seiskumisega on see pakivoog peaaegu ära lõppenud. Me küll teame, et kuskil on pakimäed ja ootavad ning otsivad teed Euroopasse, aga praegu on nende voog muutunud väga palju väiksemaks.

Kuid kuna meie mahud on endiselt suured, siis see tähendab, et need on asendunud kohalike pakkidega. Ja see on tore, meil on pakkide üle väga hea meel! Tõsi, kui naid palju korraga tuleb, siis on natuke raske, aga meil on iga paki üle hea meel. Oleme õnnelikud, sest meil on tööd, meil on pakke ja tulu, millega ennast majandada. Seetõttu on eil tegemist positiivse probleemiga.

Teine fenomen, mis on toimunud on Eesti või isegi pigem Tallinna sisene geograafiline probleem. Väikse vihjena võin siinkohal öeldagi, et kes tahab pakki hästi kiiresti kätte saada, siis tellige see Tallinna Viru keskuse bussiterminali pakiautomaati, sest see on praktiliselt tühi!

Mis on juhtunud on see, et töökohad on ju paljuski kesklinnas. Kuid kui vaatate praegu kesklinna pilti, siis näete, et seal ei ole inimesi. Aga meie kõige suurem pakiautomaat asub Viru keskuses, kuna seal on bussiterminal, kus tavaliselt käivad inimesed kümnete tuhandete kaupa. Praegu on seal tühjus – kus inimesed on, nad on kõik kodus. Ja meie Tallinna äärelinnade pakiautomaadid on täiesti ülekoormatud.

Sest kui enne jagunes pakiautomaatide kasutamine kesklinna ja äärelinnade vahel ehk kodu ja töökohtade asukoha vahel, siis nüüd on see nõudlus kõik liikunud äärelinnadesse.

On tekkinud naljakas olukord, et ühelt poolt meil on justkui ruumi üle ja teiselt poolt puudus. See muudatus on toimunud nii kiire ja lühikese ajaga.

Mida me teeme selle lahendamiseks? Avame pakiväljastuspunkte. Esimese avasime juba Õismäel, järgmise teeme Viimsis, mujale suundadesse. Proovime seda sellega lahendada.