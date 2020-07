ERISAADE | Põllumeeste esindaja lubab valitsuselt maasikahüvitist küsida. „Pole ilus niisama nuga selga lüüa.“

Delfi „Erisaate“ stuudios on põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo, kes seletab, kuidas põllumehed vaatavad eilsetele valitsuse otsustele võõrtööjõudu taas Eestisse lubada. Tõnissoo hinnangul on selge, et otsused aitavad põllumehi edasi, sest maasikakorjele järgneb ju teiste põllusaaduste valmimine, mis vajavad koristust. Kuid põllumeeste esindaja ütleb, et piiri avamisega kaasas käinud valitsuse lubadus lühendada hooajatöötajate Eestis viibimise perioodi üheksalt kuult aastas kuuele ei pruugi sobida farmidele, kus ligi veerand Eesti piimast lüpstakse piiri tagant toodud abikätega. Samuti nendib Tõnissoo, et valitsus jäi maasikakasvatajate aitamise vaates kolm nädalat oma otsusega hiljaks ja kompensatsiooni küsimus on täiesti põhjendatud. Saatejuht on Raimo Poom.



„Kas see valitsuse otsus aitab? Jah, ta aitab,“ oli Tõnissoo kindel, sest veel eile hommikul oli seis ju hoopis testsugune. „Siis teadsime veel kindlalt, et 31.juulil oleksid pidanud need hooajalised võõrtöölised, kelle elamisload olid pikendatud, Eestist lahkuma. Maasikakasvatajaid on juba tabanud tõsine löök, nad on jäänud hammasrataste alla. Suurtel avamaa põldudel ei saadud korjajaid peale vaatamata väga suurtele pingutustele, need põllud läksid raisku, need tuleb maha kanda. Aga järg ootab ju kurgi koristamistel, kapsa koristamisel,“ tõi ta välja.

„Eile hommikul selgus, et kabinet oli nädalavahetusel mitu korda koos istunud ja öösiti kõvasti tööd teinud. Pakuti välja lahendus, et lähme tagasi koroona eelsesse aega ja avame piirid kolmandate riikide võõrtöölistele,“ rääkis Tõnissoo ja lisas, et otsuse juures on oma selged tingimused. „Nendest riikidest, kus nakkuskordaja on alla 16, tulgu või homme tööle. Aga riikides, kus on üle 16, sealt tulijatele tuleb tööandjal korraldada transport, riiki saabudes teha koroonatest, panna nad tööandja kulul kaheks nädalaks karantiini ja pärast teha veel üks test,“ seletas ta.

Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige tõi välja, et teatud detailid vajavad veel selgitamist „Täna me näiteks veel kahjuks ei tea, kuidas neid teste saab teha. Kui võõrtööline saabub riiki, siis kuhu me temaga kõnnime?“