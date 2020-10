ERISAADE | Puust ja punaseks: rahandusministeeriumi ekspert räägib, mida teha teise sambaga

Riigikohtu eilse otsusega sai pensionireform eile rohelise tule. Järgmisest aastast on kõik valikud laual, kuid mida oleks mõistlik teha ja mida kaaluda, sellest räägib Delfi erisaates rahandusministeeriumi kindlustusosakonna nõunik Kertu Fedotov.

Esmajoones tuleks selgeks teha, et millised rahasummad on üldse kaalumisel. Selleks on hea abimees leheküljel pensioniplaan.ee asuv kalkulaator. Fedotov sõnab, et inimesel, kes kogub kogu oma tööaja teise sambasse raha, peaks see tulevikus moodustama umbes kolmandiku. Näiteks kui pension oleks koos teise sambaga umbes 500 eurot, siis ilma selleta oleks see umbes 150 eurot väiksem.

Täpsemalt saab inimene ise vaadata, milline oleks tema pension teise sambaga ja ilma selleta, kalkulaatorist.

Pensionireformiga tekib mitmeid valikuid: raha jätta teise sambasse, koguda seda hoopiski investeerimiskontole, võtta see välja või mõnel hoopiski liituda teise sambaga.

Ent oluline vahe raha kogumise ja selle väljavõtmise vahel on tulumaks. Seda arvestades on raha Fedotovi sõnul mõistlikum pensioniks koguda. "Kui raha pensionina välja võtta, ei pea maksu sellelt maksma," ütleb ta

Piltlikult öeldes: kes soovib raha kohe ja sulas, peab sellest viiendiku riigile maksma. Kes aga jätkab kogumist teise sambasse ja soovib selle endale tulevikus pensioniks maksta, siis tema teiselt sambalt tulumaksu ei võeta.

"Uuest aastast teise samba pensioni maksustamise reeglid muutuvad. Eluaegne pension ja pikem tähtajaline pension muutuvad üldse maksuvabaks. Ja lühemad tähtajalised pensionid ja ühekordne väljamakse hakkavad olema maksustatud 10 protsendiga," kommenteerib Fedotov.

Millised on teise samba investeerimiskonto võimalused, millised plaanid on rahandusministeeriumi eksperdil enda pensionirahaga ja millal saavad esimesed teha juba avalduse, sellest rohkem juba Delfi Erisaate heliribalt.