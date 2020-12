ERISAADE | Restoraniärimees: üritan inimesi ikka palgal hoida, aga mõned koondasid ja sulgesid kevadeni uksed

Valitsuse pühade-eelse otsusega on tänasest kohvikud, restoranid ja paljud muud teenindusasutused Harjumaal suletud. Delfi „Erisaade“ uuris restoranipidaja Martti Siimannilt, mida see tähendab äri vaates. Tema otsustas püüda oma ligi saja inimese suurune töötajaskond alles hoida ja muretseb nende hakkamasaamise üle jõudeoleku ajal, sest ebakindlust on palju. Selgust pole ju ka selles, kuidas valitsuse lubatud abi inimeste ja ettevõtjateni jõuab. Mida ütleb ettevõtja sisetunne võimaluse kohta, et kolme nädala pärast toidukohad võiksid juba taas avaneda? Saatejuht on Raimo Poom.

OKO restoranide omanik Martti Siimann rääkis Delfi „Erisaates“, et valitsuse otsus söögikohad kinni panna kolmeks nädalaks päris ootamatult ei tulnud. „Pigem oli küsimus, et millal see juhtub. Eks me ise vaatasime ka neid numbreid ja valmistusime ette selleks. Ei oska ka vaielda, kui mõttekas see otsus oli, pigem lepime olukorraga ja teeme kõik, et sellest võimalikult valutult välja tulla. Valus saab olema, aga vaatame,“ lausus Siimann.

Ta seletas, mida mitme restorani omanikule jõustunud piirangud praktiliselt tähendavad.

„Opereerime viite restorani, aga nendest ainult üks hakkab kodutarnet pakkuma, teiste tooted pole absoluutselt kaasamüügiks mõeldud ja me pole neid ka selliseks kujundanud. Me ei arva, et olukord kestab ka lõputult, et peaksime kaasamüügi köökideks muutuma. Väga suur osa meie ärist on [restoranide] asukohad, teenindus ja kõik muu.“

„Inimeste poolt vaadates on meil ikkagi 90% inimestest nüüd kodus. Kaasamüük jääb toimima ainult OKO-s ja see on imepisike osa meie ärist. Sealt tulevad järgmised mured: muretseme eelkõige oma inimeste pärast, mida nad nüüd siis tegema hakkavad lähimatel nädalatel. Alguses on võibolla tore, aga meil on palju noori ja üksikuid inimesi, kuidas see nende mentaalsele poolele mõjub? See on isegi meie kõige suurem mure praegu,“ rääkis Siimann.

Ta rõhutas, et püüab oma restoranipere liikmed sulgemise ajal siiski palgal hoida. „Meil on seaduslik kohustus loomulikult neid palgal hoida. Ma tean, et paljud restoranid olid sedapidi valmistunud, et olid koondamisteated etteulatuvalt välja saatnud ja panidki oma uksed kinni märtsi-aprillini või pikemalt. Lükkasid inimesed nö riigi palga peale, maksid koondamistasud välja.“