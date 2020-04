ERISAADE | Riigiettevõtete osaluste vähendamise plaan on jätkuvalt laual. Lennundus on nagu põhjatu ämber maksumaksja rahale

Kas jätame riigiettevõtete müügiplaanid nüüd koroonakriisi mõjude tõttu ära ja tegeleme juurde ostmisega?

Oleme Isamaa poolt seda ajanud koalitsiooni algusest peale, parempoolse erakonnana meie dogma on olnud, et riik võiks ja peaks osalema vaid nendes ettevõtetes, kus on selge julgeoleku või avalik huvi või turutõrge. Muudes ettevõtetes ei peaks riik osalema. Nüüd on huvitav küll, aga tõsilugu, et kriisiga seoses arutasime kahepidist suunda: üks on koalitsioonileppes kirjas, aga nüüd oleme sunnitud mõtlema ka sellele, millistesse ettevõtetesse oleme sunnitud kapitali uurde panema mingil viisil.



Kui minna konkreetsemaks, ütlen, et koalitsioonilepe on kehtiv. Me ikkagi arutasime sele üle, milliseid samme me oleme tegemas positsioonide vähendamiseks. Siit võiks tuua välja, et ettevalmistatud on Eesti Teede müük, kus kõik saavad osaleda. See on näide, kus pole turutõrget, miks peaks riik seal osalema.

Ka Enefit Green ehk Eesti Energia tütarettevõte. Samamoodi: Eesti riik on teinud maksumaksja rahaga väga suuri investeeringuid taastuvenergiasse, tegelikult võiksid nii maksumaksjad, kui pensionifondid ja erinevad investorid saada sellest tulevikus osa. Riigi vähendamise plaan on jätkuvalt laual.

Kas praegu pole halb aeg vähendamise plaaniga edasi minna. Me võime sedasi suurt kahju saada, kui kiirustame praegu?



Sellel on tõsi taga. Nentisime ka majanduskomisjoni koosolekul, et osaliselt tuleb gaas maha võtta. Võtame Enefit Greeni – plaan oli selle aasta esimeses pooles tulla turule. Praeguseks on selge, et ei ole mõtet rääkida aktsiate turule toomisest sellisel hetkel. Tõenäolistelt ei saaks seda väärtust kätte ja otsused lükkuvad tulevikku.

Ideoloogiliselt soovime parempoolsete poliitikutena osalusi vähendada, kuid teiselt poolt soovime seda, et riik saaks oma konkreetse väärtuse kätte.

Kas Enefi Greeni on ikka vaja tulevikku vaadates müüa, võibolla on meie tuleviku strateegiline energiavaru just tuules ja taastuvenergias. Äkki peaks hoopis põlevkiviärist loobuma, sest see muutub kliimakriisiga võitlemise poliitika tõttu aina ebastabiilsemaks?



Need pole omavahel vastandlikud. On õige, et taastuvenergia osakaal suureneb. Aga nad pole vastandlikud, see ei tähenda, et riik peaks seda omama. Seal pole turutõrget, on ju eraettevõtteidki, kes sellel turul teguistevad. Ühelt poolt on meil strateegiline huvi minna taastuvenergia peale, aga teisalt milline peab olema riigi osakaal seal. Meie nägemuses peaks seda potti laiendama, et anda Eesti inimestele ja pensionifondidele sellest investeeringust osa saada. See ei peaks olema riigi huvi hoida seda asja oma kõhu all.



Millal võiks siis müükidega edasi minna?



Eesti Energia puhul on tegi börsiettevõttevõttega ja nende puhul ei saa varem mingeid otsuseid, isegi kui nad on tehtud, avalikustada. Pean tunnistama, et ma ei tea täpselt millal nad on plaaninud. Soov oli selle aasta esimeses pooles, ja see on nüüd edasi lükkunud arusaadavatel põhjustel . Mulle on kinnitatud, et kõik ettevalmitused on praktiliselt ära tehtud, arvata võib seega, et kui turud hakkavad taas rahulikumalt toimetama, siis Eesti Energia ka tuleb. Rõhutan, et mitte üksnes pole see kirjas koalitsioonileppes, baid on ka ideoloogiliselt õige, et riik ei peaks osalema seal, kus pole turutõrget.