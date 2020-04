ERISAADE | Saaremaa ettevõtja: terviseamet teab, et me ei ole enam ohtlikud. Saar vajab hädasti leevendusi

"Alguses oli see muidugi täielik šokk, ma ei saanud aru, mis toimub. Ma saan aru, et riigipiirid kinni panna, aga Saaremaa niimoodi välja suretada, see oli ikka kohutav. Ma olin väga üllatunud ja mõnes mõttes ka pettunud. Ei kujutanud ette, mismoodi äri pidada on," ütles Pajussaar.

Kui esimene šokk mööda sai, siis hakati olukorraga kohanema. Esialgu oli suur mure töötajate pärast, sest Pajussaare sõnul on inimeste tervis kõige olulisem.

"Just meenutasin, et mingil hetkel oli meil kohapeal 5-6 inimest 30st. Teised olid kas haiguslehel või kodukontoris. Isegi väikese köha korral võeti kohe haigusleht või tehti test. Täna on kõik normaalne. Me oleme 100% tööl ja paljud ettevõtted on samamoodi," ütles mees.

Saaremaa on saanud karmimalt pihta, sest sealsed piirangud on rangemad. Väikesed poekesed, ilusalongid ja ka söögikohad peavad kinni olema. Mandril selliseid piiranguid ei ole. Pajussaar ütleb, et võrreldes muu Eestiga on neid koheldud väga karmilt, ettevõtlust segavalt.

Suur probleem on see, et saarlased ei saa käia mandril ja vastupidi. Nii ei saa teostada näiteks hooldus- ja garantiitöid ning teatud teenuseid, mida vaja üle mere pakkuda.

"Ilma eriloata ei saa üle minna. Minu kogemus on see, et olen eriluba taotlenud kolmel korral ja ei ole saanud. Me oleme täna terved ja kontrollitud inimesed. Terviseamet teab, et me ei ole teistele ohtlikud, aga piirangud on ikka peal. Ma ei ole ka mandril ohtlik. Mure on suur," kurtis Pajussaar.

Ettevõtja oli rõõmus, kui nägi, et tänasel päikesepaistelisel päeval poodi minnes oli keeruline parkimiskohta leida. Inimesed liiguvad ja see on tema sõnul hea.

"Meil peab olema võimalus väiksemad ärid ja restoranid lahti teha. Vajame leevendust. Nii kui nii seal äri ei ole, sissetulekuid ka mitte. Aga mingi tegevus peab toimuma, et inimesi harjutada. Saame positiivse emotsiooni sellest. Saarlased on indu täis. Kõik on optimistlikud. Kriisikomisjonil on vaja aru saada, et asi on kontrolli all, inimesed on vastutustundlikud. On õige aeg hakata avama," ütles Pajussaar.