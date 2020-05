ERISAADE | Sektor, mis kannatab kõige pikemalt. Martin Rauam: käesoleval kriisil puudub üks tüüpiline majanduskriiside loogika

Ekspertidena on stuudios Eesti Konverentsibüroo tegevjuht Kadri Karu ning üritusturundusagentuur Jolos partner ja Eesti turundajate liidu juhatuse liige Martin Rauam. Saatejuht on Tanel Saarmann.

"Paljud agentuurid on pidanud mingi hulga inimesi ära laskma. Teadmatus on see, mis maalib pildi väga koledaks. Meie sektor on väga eriline ärisektor selles osas, et see kriis mõjutab meid enim. Ärikeelu alt vabaneme me viimasena. Peaminister ka ütles, et see on suurlinnade ja ürituste viirus. Liiga pikalt ei ole vaja seletada, millega ürituste korraldajad täna tegelevad. Võitleme sisuliselt elu eest," ütles Martin Rauam.

Sektor on täna otsese abita ehkki äri on täielikult ära keelatud. Lootus aga on, et riigiga suudetakse midagi siiski välja mõelda. "Riigist peab ka aru saama. Vastuseid ongi vähe. Proovime neile abiks olla," ütles Rauam.

55 miljoni euro küsimus

Kadri Karu sõnul prognoositakse konverentside korraldajate seas, et taastumine võib alates eriolukorra lõppemisest võtta 12-18 kuud, kuid 2019. aasta tasemeni jõutakse alles 5-6 aasta pärast.

"Aastas toimub Eestis umbes 600 rahvusvahelist konverentsi, mis toovad tulu umbes 55 miljonit eurot. Põhihooajad on märtsist juuni keskpaigani ja augustist novembri lõpuni. Kevadhooaeg on peaaegu sada protsenti tühistatud. Hindame, et ära jäänud käive on 12 miljoni euro kandis," ütles Karu. Ta lisas, et tühistamine on alanud juba ka sügisel toimuma pidanud konverentside puhul. Sektorit mõjutab aga näiteks ka see, millised saavad olema Eesti ühendused välismaailmaga? Kust ja kui paljud lennukid ja laevad liiguvad? Kui palju maksavad piletid? Milliseid ebamugavusi on vaja reisijal kogeda?

"Mitmed asutused ja organisatsioonid hakkasid keelama reisimist ja sellest taastumine võtab ka aega," leidis Karu.

Martin Rauam lisas, et üks asi on kartmine inimese tasandil, kuid Jolose klientidest paljud on rahvusvahelised korporatsioonid, kel on oluline käituda vastutustundlikult. Mainekahju oleks väga suur, kui nende üritusel midagi sellist valla pääseb.