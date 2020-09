ERISAADE | Siseministeeriumi ksenofoobne eelnõu on alles kompromiss. Edasiste sammudega saab asja veel karmimaks ajada

"Tegemist ei ole korrigeerimise kui sellisega. Tegemist on siiski karmistamisega," ütles saates siseministeeriumis ka eelnõud tutvustaval pressiüritusel käinud Ärilehe ajakirjanik Ann-Marii Nergi.

Ta vahendas siseministeeriumi nägemust, mille järgi jooksevad Eestisse kokku välismaalaste hordid riskiriikidest nagu India, Nigeeria, Pakistan ja siis toovad siia kogu oma suguvõsa, tekivad getod, tekib radikaliseerumine, tekib terrorism.

"Mis mulje minule jäi sellest tunnist seal [siseministeeriumis]? Seletuskirja tasandil need muudatused oleks ehk mingil määral isegi mõistlikud. Tulebki rohkem kontrollida, maksuamet on ka öelnud, et renditööjõuga ja nende Ukraina ehitajatega on suur mure. Tulebki tegeleda ja reguleerida," kirjeldas Nergi ja lisas: "Aga kui Mart Helme paneb seletuskirja ikkagi EKRE konteksti, siis see annabki kogu sellele üritusele väga ksenofoobse varjundi."

Mis siis muutub? Lühiajaliseks töötamiseks peab ka taotlema pikaajalist viisat, mis Nergi hinnangul on veidi keerukam protsess. Ajutise meetmena kärbitakse hooajatöö pikkust üheksalt kuult kuuele. Õpingute lõppedes on kuu, et Eestist lahkuda - mingit edasist elamise või töötamise varianti pole. Tööd võib välismaalane teha vaid täisajaga. Kuigi, õppijate puhul on siiski osaajaga töö lubatud.

Erinevalt senisest ei või välismaalased Eestisse oma pere kaasa tuua, kuigi näiteks üksikvanem on toodud erandiks. "Pereelu saavad oma kodumaal elada," sedastab siseministeeriumi valmistatud eelnõu seletuskiri.

"Siseministeeriumi ametnik Ruth Annus (kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja) rääkis tehnilist poolt ja Mart Helme lisas omalt poolt seda vürtsi. Nagu ta ise ka ütles, et las Ruth räägib, aga mina siis lisan omalt poolt teravaid märkuseid," jagas Nergi ministeeriumis toimunust muljeid.

Ajakirjanik küsis pressikonverentsil Annuse käest provotseerivalt, et miks siis kohe kogu rännet riskiriikidest ära ei keelatud. "Siis ta diplomaatiliselt vastas, et eks see ole kompromiss ja järgmiste sammudega saab edasi tegeleda," meenutas Nergi.