ERISAADE | Spaaliidu juht: Ida-Virumaal tulid piirangud šokina. Valitsus on toetustega kitsi ja koondamistest pole pääsu

"Kui Ida-Virumaa kinni, siis paljudes peredes ei tule jõulud väga rõõmsad," nendib ta Delfi erisaates. Meenutuseks olgu öeldud, et möödunud nädalal kehtestas valitsus piirangud, mis Ida-Virumaal tõid kaasa ka spaade sulgemise (esialgu perioodil 12. detsembrist kuni 3. jaanuarini).

Spaapealinnas Narva-Jõesuus on hetkel otsesõnu morjendav vaikelu ning koondamised on argipäeva osa. Toffer meenutab, et teatud piirangud on sektoris juba suve algusest saati, näiteks 50 protsendilise täituvuse nõue. "Praegune otsus oli suur šokk ettevõtjatele ja inimestele, kes jäävad tööta. Pole võimalik enam töötajaid palgal hoida," räägib ta, et kõik säästud on praeguseks ära kulutatud.

Tofferi meelest on spaadest saanud ka omamoodi karistuslik termin - kui midagi vaja sulgeda, siis just need. Näiteks kultuurivaldkonda (kontserdid ja teatrietendused) hoitakse riiklikul tasandil tunduvalt enam. Ta näitlikustab, et spaakoldeid pole olnud ja neis asutustes on hajutamine igati teostatav. Ta peab laussulgemist Ida-Virumaal pigem põhjendamatuks.

Eile teatas valitsus, et Ida-Virumaa ettevõtjad saavad sulgemise valguses rahasüsti suuruses 2,1 miljonit eurot. Toffer viitab, et see on vaid pealiskaudne leevendus, suuremate spaade rahaline kaotus on ülisuur. Kas või veekeskuste ülalpidamine on väga kallis.

Soovitaks, et riik kataks palgakulu

Ta kiidab, et kevadel oli abiks töötukassa meede. Toona pidid firmad ka omalt poolt teatud osa palgarahast panustama. Praeguse Ida-Virumaa sulgemise taustal arvab Toffer, et võis rakendada meedet, et kaetakse töötasu riigi poolt 100 protsenti. Ta räägib ka, et spaad on Eesti jaoks olulised, kuna toovad raha sisse (tippajal palju välisturiste). Sellised firmad peaks olema riigi jaoks tema hinnangul prioriteetsed.

"Kui räägime toetustest, siis riik on olnud kitsi. Mitte vaid Ida-Virus. Koos teiste turismiliitudega oleme rääkinud töötukassa meetme jätkumise vajadusest selles sektoris, et saaks inimesi kevadeni palgal hoida. Seda aga on edasi lükatud või teema taas laualt maas."