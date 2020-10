ERISAADE | Taavi Aas: kui välisreiside piirangud kaotada, siis võivad asemele tulla siseriiklikud

Valitsuse lennupiirangud on saanud kriitikat mitmelt poolt. Narr on olukord seetõttu, et keeldude all olevatesse riikidesse saab reisida ringiga, seejuures mitmeid lennujaamu läbides. Taavi Aas ei leia, et see peaks keelde kuidagi mõjutama.

„Jaa, kindlasti siin on ka teine pool. Neil, kel on vaja lennata, võib see olla märgatavalt keerulisem. Aga me arvestame siin ikkagi seda, et mitte-reisimise soovituse on andnud ka terviseamet. Eks see lennukeeld on ennetav meede. Kui väga vaja ei ole, siis mõeldakse mitu korda järgi, kas selline tegevus on mõistlik. Tänasel hetkel, nagu terviseamet on öelnud, see ei ole mõistlik," ütles Aas.

Ta teab, et reisiettevõtted on välja toonud, et reisidelt ei ole väga palju haigust Eestisse toodud.

„Aga tegelikult ega see haigus ju Eestis ei tekkinud. See toodi mujalt, esiteks. Teiseks, me teame kõik mis kevadel toimus. Kolmandaks, need numbrid, mis puudutavad reisimist, on nii väikesed seetõttu, et reisimist ennast on vähe. Mida enam reisimist, seda kõrgemad oleks need numbrid ja haigusjuhud, mida tuuakse mujalt. Need on omavahel seotud," ütles ta.

Välismaa kinni, riik lahti. Välismaa lahti...

Turismifirmasid on häirinud reisimise demoniseerimine olukorras, kus tegevus ise on tehtud oluliselt turvalisemaks kui kevadel. Lennujaamades, lennukites ja pajudes riikides on karmid reeglid ning maski kandmise kohustus. Taavi Aas on nõus, et muutusi on palju.

„Kindlasti on nii. Reisimine on teistsugune. See ei tähenda, et peaks kuidagi soodustama seda, et uusi nakkuskoldeid Eestisse tuuakse. On olnud juhuseid, kus piisab ühest nakatunust, kes enesele teadmata tekitab väga suured kolded ja saab väga palju ringi liikuda. Ettevaatlikkus on siin asjakohane," arvab minister.

Ta saab aga aru, et reisiettevõtjatele ei ole olukord hea. Samas on Aasa sõnul piirangud Eestis sees Euroopa ühed väiksemad.

„See, et meil on väikesed piirangud soosib majandust tervikuna. Tõsi on see, et me saame riiki rohkem lahti hoida, inimestel on Eestis mugavam elada, kui paljudes teistes riikides. Millegi arvelt see tuleb. Täna tuleb see paraku pikamaa reiside arvelt. Kindlasti ei ole see ainuke põhjus, miks meil haigestumine väiksem on ja saame suuremaid vabadusi nautida. Ühte faktorit ei ole," ütles Aas.