ERISAADE | Taavi Aas selgitab lennukeeldude tagamaid ja tal on sõnumeid ehitusvaldkonnas tegutsejatele Tanel Saarmann reporter RUS

Tänases Erisaates rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas sellest, miks oli vaja keelata lendamine teatud riikidesse. Selgub, et Euroopas on meie mõõdiku vastu lausa huvi tundma hakatud. Aas kinnitas ka, et eilne riigikohtu otsus ei sea ohtu Rail Balticu edasist kulgemist. Pigem saab kriisi ajal tuua mõnede objektide ehitamise isegi planeeritust varasemaks.