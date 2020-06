ERISAADE | Tuleva juht valitsuse otsuse taustal: suurimat pensionireformi korraldatakse meie kaubanduskeskustes ja pangakontorites

Erisaates oli juttu valitsuse otsusest peatada maksed II sambasse kuni 31. augustini 2021. Suvepuhkuste ajal on inimestel aega mõelda, kas ka nemad teevad oktoobrikuus sama. Tõnu Pekk leiab, et sensised otsused, mis seoses pensionisambaga on tehtud, ei ole olnud kogujate vaates head. Peamised probleemid on aga need, et teenustasud on olnud liiga kõrged ja väga palju raha seisab pangakontodel ka jõude ning see ei anna tootlust.

"Kui oled pannud raha riskivabalt ootama, siis ettevõtete teenitud kasust sa osa ei saa. See on olnud teise samba investorites suurim probleem."

Tõnu Pekk rääkis ka, et üks aspekt, mis paneb inimesi tegema pikas plaanis ebamõistlikke otsuseid, on see, kui süsteem on aetud keeruliseks.

"Inimesed saavad aru, et kui panen raha panga deposiiti, mis siis juhtub. Teine sammas on keerulisem. Mõjud on raskesti hinnatavad. Kui süsteemi disainer ehk riik ei ole veel ka häid juhendeid ette andnud. Üks hea asi on, et vaikimisi valik on see, et maksed lähevad edasi. Paari aasta pärast, kui riik (vahepealse keskmise tootluse) kompoenseerib, oled üsna samas kohas tagasi. See on hea. Sama põhimõte peab olema ka siis, kui läheb läbi II samba suurem reform, et vaikimisi jääd koguma," ütles ta.

Mida teeb mees ise?

"Ma ei tee midagi. Ei tee ühtegi avaldust. Olen juba varem hoolitsenud selle eest, et minu vara koguneb madalate kuludega aktsiafondis. Ma ei pea selle pärast muretsema. Ma kogun ka kolmandasse sambasse, kasutades ära selle suurt maksusoodustust. Ootan kuni aeg teeb oma töö."

Kuula Erisaatest, milliseid riike Pekk meile eeskujuks toob ja mida ta arvab pankade tegemistest, kui nad meile fonde pähe määrivad.