ERISAADE | Turismisektoris paistab tunneli lõpus valgus. Leedu aga astub väga erilisi samme, et oma sektorit aidata

Hestia grupp andis sel nädalal teada, et 190 inimese asemel koondavad nad 35 ja avavad järk-järgult kõik oma hotellid. Mailend ütles podcastis otse, et nad ei uskunud veel mai esimeses pooles, et piirid hakkavad nii kiiresti avanema. Neile jäi mulje, et otsusega venitatakse suve lõpuni. Ta on väga tänulik, et otsused nii kiiresti on tehtud.

Mailend lisas, et veel aprillis tundus müstiline, et piirid lahti tehakse, inimesed liikuma hakkavad ja lennuliinid taastuvad.

„Kui aprilliga võrdleme, siis on põhjust näha valgust tunneli lõpus. Kui me suvel ei ürita, siis millal veel," ütles Mailend.

Ka Marianne Lugus näeb, et viimase aja sõnumid ja otsused toovad sektorisse uut hingamist, aga reisikorraldajate elu on endiselt raske ning jääb pikaks ajaks nutuseks. Ta tõi võrdluseks, et aasta tagasi võis büroo tegeleda samal ajal kümnete gruppide reisisoovidega, aga täna on neil korraldada vaid ühe grupi reis.

„Heaks näiteks on Saksamaa. Saksa reisikorraldajad tunnevad konkreetset huvi, et inimesi siia tuua. Me räägime vaikselt siiski juulikuust," ütles ta.

Tänase Erisaate salvestasime külalistega eile enne seda kui Soome tegi otsuse lubada ilma lisatingimusteta Eesti-Soome vahelist reisimist. Lisaks tegid otsuse ka Euroopa riikide ministrid, et piirid avatakse.

Miks ootab reisisektor 15. juunit ja 1. juulit? Mida huvitavat on plaanimas ja ära teinud Leedu, et turismisektorit toetada? Kuidas on eriolukord reisi- ja majutussektorit muutnud. Kuula sellest Erisaate podcastist.