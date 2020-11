ERISAADE | Vanalinna ettevõtjate esindaja räägib, mida on plaanis teha, et Eesti inimene vanalinna naaseks

„Eks me kõik peame praegustes tingimustes elu ümber korraldama. Praegu on kõige otsustavamaks, et ettevõtted saaks üle vaadata, kui palju on neil omavahendeid ja kui palju kaasatud vahendeid. Optimeerida tuleb töökohti, et neid oleks piisavalt, et ettevõte hingitseks edasi. Sada protsenti ei ole kellelgi võimalik tegutseda. Oluline on, et saaks säilitada minimaalse teenindustaseme, et uksi lahti hoida," räägib Talu vanalinna turismist sõltuvate ettevõtete olukorrast.

Loodud ühingu liikmete suur soov on Eesti inimese tuua vanalinna tagasi. Et nad saaks hakata tutvustama, kui ilus on meie vanalinn. Ettevõtjad peavad samas aru saama et, toodete ja teenuste hinda tuleb langetada. Paljud on seda teed juba läinud.

„Kui ettevõttel on pinda 300-400 ruutmeetrit siis ehk saaks teenust pakkuda ka 50 ruutmeetril, aga säilitada oma menüü, tooted, tuntuse," usub ta.

Linnapea üllatus

Linna poole on ettevõtted pöördunud ka parkimise küsimusega. Perega koos tulles, eriti veel mujalt Eestist, ei ole võimalik seda soodsalt teha.

„Parkimistasu on minu teada isegi natuke kõrgem kui Stockholmi kesklinnas. Sellega on üle pingutatud. Mõistame kohalikke, kel ei ole ka ruumi, et parkida, aga linnal on mitu parklat vanalinna läheduses, kus võiks pakkuda hinnasoodustusi. Linnapeaga kokkusaamisel eelmisel reedel tõime teema üles. Linnapea ütles, et ta ei olnud teadlik, et probleem nii valus võib olla. See on üks väga oluline küsimus," räägib Talu.

Talu lisab, et neil on plaanis teha koostööd turismifirmadega, et nad hakkaksid korraldama bussireise Lõuna-Eestist ja saartelt. Hotellide hinnad vanalinnas on tema teada 30-40 euro peal öö eest.

Vaja on suurt plaanipäraselt

Ühingu juht kiidab, et Tallinna linn on väga tõsiselt päevakorda võtnud selle teema. Loomisel K on kultuuriprogramm. Linn tuleb appi ürituste reklaamimisega, ettevõtetel ei ole selleks raha.

Mait Talu räägib ka sellest, et turismisektor, kus sees on nüüd ka vanalinna ettevõtjate ühendus, peaks täpselt kirja panema oma vajaduse ja pöörduma sellega valitsuse poole.