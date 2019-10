Erki Urva: kõik Nordica liinid toodavad praegugi kahjumit. Meie rahakott pole dumpinguga võistlemiseks piisavalt sügav

Mis saab Nordicast kui lennufirmast pärast 27. oktoobrit?



Kuni praeguseni töötasime veel ju täiega, meil oli alles hiljuti veel piletimüügikampaania! Kassa töötab, see jääb hiljem ka tööle, sest poolakate LOT opereerib ju kolme liiniga [Varssavi, Brüssel, Stockholm] edasi. Pean ikka rõhutama – Nordica ei kavatse kindlasti püssi põõsasse visata, me otsime ärivõimalusi edasi. Pärast pühapäevast viimast lendu Tallinnasse lendame edasi nelja-aastase lepinguga Rootsi siseliinil, peale selle on meil juba praegu tehtud pakkumised kolmele rahvusvahelisele konkursile. Samuti ma ei välista, et järgmisel suvel avame siit mõne suveliini!

Te ei karda, et selleks ajaks on Air Baltic üle võtnud ka teie suvelennud? Just teatati Tallinna-Nice’i liinist, mis on otseselt Nordica suvise liini asendus.



Las avavad ja võtavad. Kuulasin härra Gaussi (Air Balticu juht Martin Gauss – toim) ETV saates [„Esimene stuudio”], kus ta teatas korduvalt, kui hästi Air Balticul läheb. See ei vasta lihtsalt tõele. Põhjus on ju selles – ma olen tegelenud äriga kõigis Balti riikides ja Lätis lihtsalt on raamatupidamisstandardid väga leplikud ja loomingulised. Saab teha selliseid trikke, mida rahvusvahelised standardid ei luba. Miks tuli Air Balticu tänavuse poolaasta 26-miljoniline kahjum välja? Sest lätlastel oli vaja võlakirjaemissiooni teha. Lennunduses saab igasugu imenippe teha – alla- ja üleshindamisi, kokkumängu lennujaamaga. Aga üldiselt on Air Balticu puhul tegu nii läbinähtamatu ettevõttega, seal sees toimuvat on ülimalt kiivalt alati varjatud.

Kui lätlased avasid tiib tiivas Tallinnast lende, siis ma küsin: meie müüsime pileteid kallimalt ja teenisime miinust, kuidas said neil liinid kasumis olla?