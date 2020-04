Erkki Raasuke: laenukahjumid saavad olema väga suured

"Praegune kriis pole n-ö kellegi põhjustatud. 2008–2009 oli meil topeltprobleem, et pangad läksid laenamisega liiga hoogu ja võtsid valesid riske. Nüüd on meil tervisekriis ja võib öelda, et Baltimaad sisenesid sellesse suhteliselt tugevana," ütleb Erkki Raasuke.

Pankadele on järgmised 12–18 kuud tema hinnangul äärmiselt rasked. "Näeme sektoreid, kus tingimused on niivõrd rasked, et kliendid ei ole võimelised intressimakseid tegema, rääkimata tagasimaksetest. Laenukahjumid saavad olema väga suured ja selle katteks on pankadel omakapital, mitte hoiused. Sellepärast on omakapitali osakaal pankades ekstra tähtis ning dividendide mittemaksmine hoiab omakapitali suuremana ja pangad tugevamana" kirjeldab Raasuke olukorda.

Tema sõnul peame hakkama leidma viise majanduse taaskäivitamiseks. "Me ei saa siin kuus kuud tardunult seista. Teisalt on hea, et Eesti riik on sisenenud kriisi väga väikese laenukoormusega – meie võime praegu raha laenata on kulla väärtusega."

Ettevõtete päästmisesse suhtub ta positiviiselt, kui seda tehakse mõistlikult. "Seda on maailmas tehtud piisavalt palju – on tehtud hästi ja see on ka viltu läinud, sest on olnud valesid stiimuleid ja abi valesti kasutamist. Räägime palju riigist, aga riik ei saa kellelegi anda midagi, mida ta pole varem kelleltki ära võtnud või ei võta ka tulevikus. Riigi raha on kõikide maksumaksjate raha, mida erinevate osapoolte vahel ja üle aja ringi jagame."