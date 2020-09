Erkki Raasuke lahkub Luminori juhi kohalt, uueks pangajuhiks saab austerlane

Luminori tegevjuhi Erkki Raasukese sõnul on tal olnud au Luminori juhtida. „Olen meie juhtkonna ja kolleegide viimase kolme aasta saavutuste üle väga uhke. Usun, et pank on nüüdseks väga tugeval alusel, millele edaspidiselt tugineda. Seetõttu olengi otsustanud, et on õige aeg anda positsioon üle kellelegi, kel on vajalikud kogemused, et Luminori muutumisprotsess edukalt järgmisesse kasvuetappi viia. Usun, et Peter Bosek sobib selleks suurepäraselt ning pank jätkab tema juhtimisel suuri asju. Tänan meie meeskonda ja kliente, et nad on sel teekonnal kaasas olnud,“ lisas Raasuke.

Luminori tegevjuhikandidaat Peter Bosek ütles, et ta on põnevil ja tal on privileeg olla Luminori järgmine tegevjuht. „Ma hindan usaldust, mida nii nõukogu kui ka aktsionärid mulle on avaldanud. Luminor on turu juhtiv finantsasutus. Usun, et kasutades ettevõtte rajatud vundamenti, saame kiirendada Luminori positsiooni ja müüki, pakkudes klientidele oma klassi parimaid teenuseid,“ lisas ta.

Blackstone'i esindaja Nadim El Gabbani sõnul on Erkki olnud silmapaistev tegevjuht ja tänas teda rohkem kui kolme aasta jooksul tehtud märkimisväärsete saavutuste eest. „Ta on juhtinud panganduse uue üksuse loomist kogu Balti riikides. Ettevõtte tugevus on tunnistuseks tema juhtimisele, töökusele ja innovaatilisele mõtlemisele,“ ütles Gabbani. „Peter Bosek on ideaalne kandidaat selle töö edasiviimiseks. Ta on Luminori jaoks suurepärane väärtus järgmises muutumisprotsessis, tuues kaasa hulgaliselt kogemusi turu juhtivate digitaalse panganduse võimaluste loomisest. Ootame temaga tihedat koostööd panga järgmise kasvufaasi juhtimisel,“ lisas ta.