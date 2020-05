ERR ei taha avaldada oma uue keskkonna maksumust. Kas seetõttu, et see maksis piinlikult vähe või piinlikult palju?

Ärileht uuris juba kaks kuud tagasi, kui palju ERRi voogedastusprogrammi väljaarendamine maksma läheb, kuid ei saanud ühtegi konkreetset vastust.

„Kuna me ei ole ainsad, kes voogedastusplatvorme hetkel Eestis arendavad, siis eelistame maksumusest ja investeeringutest rääkides olla tagasihoidlikud. Suurusjärk on sarnane turuhindadele sarnastes arendustes ning detailidesse me hetkel ei lasku,” põhjendas rahvusringhäälingu voogedastuskeskkonna arendusjuht Toomas Luhats toona.

Ärileheni jõudis pärast Jupiteri keskkonna avamist eelmisel nädalal väide, et Jupiteril on tänavu 2 miljonit eurot hangete tegemiseks. Ka öeldi, et keskkonna arendusega seotud kulud on rahvusringhäälingu IT eelarvesse peidetud. Koos sellega jõudis Ärilehe käsutusse ka ERRi nõukogu poolt eelmise aasta 10. detsembril kinnitatud 2020. aasta eelarve, mis näiks seda väidet justkui toetavat.