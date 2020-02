ERR ei taha avaldada, palju nende voogedastuskeskkond maksma läheb. Mis üldse sel turul Eestis toimub?

Kui maailma suurim voogedastuskeskkond Netflix on tänaseks juba üle 20 aasta vana ning kättesaadav suuremas osas maailmariikidest, siis sarnast liiki, oma originaalsisu pakkuvad kodumaised voogedastuskeskkonnad on selle kõrval alles lapsekingades. Valdava osaga neist on tehtud algust alles viimase paaril aastal, mistõttu on veel väga raske hinnata, kas nad suudavad Netflixi edu vähemalt kohalikul tasandil korrata.

Värkseim lisandus nende keskkondade arendajate nimistus on Eesti Rahvusringhääling (ERR), kes andis möödunud aasta sügisel teada, et tavalise telepildi kõrval hakatakse edaspidi üha rohkem rõhku panema ka voogedastusele. Selle sammu juhatas sisse Lasteekraani uus keskkond, mis hakkas asendama varasemat Lastejaama ning ühendas enda alla kõik lastesaated, multifilmid ja muu noorematele vaatajatele mõeldud sisu.