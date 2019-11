ERR-i juhatuse liige hankega skeemitamisest: kõik osapooled võinuks end selgemini väljendada

Asjade käik:

Töötukassa korraldab hanke saate tootmiseks

Hankes osalemiseks on vaja ERR-i kinnituskirja, et saadet on võimalik ETV eetris näidata

Hankes osaleja küsib kinnituskirja

ETV vastab: Me ei anna, sest soovime saate majas sees toota





ERR-i juhatuse liige Urmas Oru selgitas Delfile, et tegemist on segadusega, mille on põhjustanud eelkõige "pisut puudulik kommunikatsioon, suhtlusmüra ja "võib-olla ka küsimuse esitanud isiku vähene produtsendikogemus".

Oru selgitab, et kinnituskirja ei väljastata niisama ja praktikas on välja kujunenud toimivad mudelid, kus produtsendid konsulteerivad selliste projektide puhul telekanaliga, esitlevad oma ideed ja vajadusel tehakse ka koos arendustööd. Et Töötukassa hange probleemseks kujunes, on Oru sõnul süüdi kõik osapooled - ETV, Töötukassa ja hankel osaleda soovinud produtsent.

"Arvan, et siin oli tegu võibolla produtsendi/pakkujaga, kel on vähe kogemusi sellise koostöö osas ning sestap eeldas, et tegu on pelgalt formaalsusega," täpsustas Oru.

Antud juhul aga konsulteeris produtsent telekanaliga, küsimaks, kas sealt on võimalik kinnituskiri hankida. ETV peatoimetaja aga ei öelnud muud, kui "Soovime selle sarja toota oma maja sees, seetõttu esitame sellele hankele ideed ETV programmi vajadustest lähtuvalt."

Produtsent käitus vastavalt juhistele, kuid vastus ei jätnud isegi mitte õhku küsimust, kas ehk näitaksite projekti.