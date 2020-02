ERR viis raha Coop panka. Teised pangad küsisid raha hoidmise eest tasu

Kuna möödunud aastal sai lõpuks otsustatud, et vanas telemajas pole õige pea enam võimalik töötada, siis sellest tulenevalt alustati uue maja ehitamise ettevalmistamist, kirjutas ERRi juhatuse esimees Erik Roose. Protsessi käigus müüs Rahvusringhääling Tallinnas Rahumäel asuvad kinnistud, kuhu plaaniti eelmist telekompleksi-arendust. Selle raha eest tehakse projekteerimine ja ehituse ettevalmistustööd. Kuna ajaliselt tekkis enne nende teenuste eest tasumist mõningane vahe sisse, siis selgus, et arvel on mõned miljonid sihtotstarbelist raha, mida igapäevategevuseks ei kasutata.

„Senised finantspartnerid saatsid aga signaali, et nende juures peame raha hoiustamise eest peale maksma,“ märkis Roose. „Selline olukord ERR-i juhatusele kohe kuidagi ei sobinud: no ei tundunud maksumaksja raha mõistliku kasutamisena. Sestap küsisime alternatiivseid pakkumisi ja parimaks osutus Coop Panga deposiidi-pakkumus. Sellega koos avasime ka arveldusarve ja hakkasimegi Coop Panga kliendiks.“