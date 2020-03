Esialgne hinnang: riik süstib viiruse mõjude leevendamiseks majandusse kuni kaks miljardit eurot, "igaks juhuks" laename miljard eurot

Rahandusminister Martin Helme rõhutas, et maksulaekumised riigieelarvesse vähenevad, tõenäoliselt 400 miljoni euro võrra ja lisakulusid haiguse tõrjeks tuleb juurde. Riigil on aga vaja majandust stimuleerida. Pressikonverentsil mingipärast minister ise meetmetest rääkides riigipoolse laenuvõtmist teemaks ei tõstnud, kuid ajakirjanike küsimuse peale möönis ta, et riigil on plaanis võtta laenu "esialgu vähemalt miljard".

Ta lisas, et Eesti riigil on nö vaba raha ehk likviidseid vahendeid kokku 1,259 miljardi euro ulatuses. Lisaks stabiliseerimisreservis on 414 miljonit, likviidsusreservis on 845 miljonit, töötukassa reserv on 919 miljonit ning haigekassal on 198 miljonit eurot. "Need on meil arvel olemas rahad. Laename raha võimalikult kiirelt juurde, sõna otseses mõttes praegu igaks juhuks, et kui see kriis jõuab finantsmaailma, siis me ei peaks seda raha kallimalt laenama," seletas Helme.

Prognoos: langus kuni 5 protsendipunkti

„Meie analüütikud hindasid nii mõõdukat kui raskemat riskistsenaariumi ja hindasid, mida see tähendab majanduskasvule ning maksulaekumistele. Mõõduka riski puhul Eesti majandus sellel aastal ei kasva.

Raskema stsenaariumi puhul on võrreldes senise prognoosiga majanduslangus kuni 5 protsendipunkti ehk 2 protsendise reaalkasvu asemel tuleb 3 protsendine miinus.

Valitsuse eesmärk on omapoolsete meetmetega tagada, et negatiivne stsenaarium ei realiseeruks. Selleks, et suuremaid kahjusid majandusele vähendada ja kiirendada kriisist välja tulemist, oleme valmis majandust eelarvest täiendavalt stimuleerima," ütles Helme koroonaviiruse mõju analüüsimiseks kokku kutsutud töögrupi reedesel kohtumisel.