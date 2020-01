Esilinastused lükatakse edasi ja reisimine väheneb ehk millise hoobi annab Hiina uus viirus majandusele

Lisaks on kasvanud turismi osakaal Hiina sisemajanduse kogutoodangus umbes 5%ni. 2003. aastal oli see vaid 2%.

Neljapäeval kukkus Guangzhou rahvusvahelise lennujaama aktsia hind 8,1% Shanghai lennujaama aktsia hind 2,8%. Hiina suuremate lennufirmade aktsiad ning Hong Kongi lennufirma lennufirma Cathay Pacifc aktsiad odavenesid üle 2%.

SARS Hiina majanduskasvu ei peatanud. 2002. aastal kasvas riigi sisemajanduse kogutoodang (SKT) Maailmapanga andmetel 9,1%, 2003. aastal 10% ning 2004. aastal 10,1%. Kuid viimastel aastatel on riigi majanduse kasv aeglustunud. Mullu kasvas majandus 6,1% ning see on kõige kehvem tulemus alates 1990. aastast.

Reaaltulud elaniku kohta vähenesid 5,8% ning see on alates 2013. aastast kõige kehvem tulemus.

Hiinas on määramata ajaks edasi lükatud seitsme filmi esilinastused, mis oleks pidanud ekraanile jõudma pärast 25. jaanuari. See on suur hoop, sest Hiina kinoturg on maailmas suuruselt teine ning selle maht 8,65 miljardit dollarit. Eelmisel aastal koguti uusaastale järgnenud 16 päeva jooksul 9% aasta piletitulust.

Rhodium Grupi analüütik Logan Right tõdes CNNile, et Hiina majanduse tasakaalustamisele on uus epideemia üks hullemaid võimalikke asju, mis juhtuda saab.

Börsid kukuvad

Hiina jüaani kurss dollari suhtes on langenud ning börsiindeksid kukukuvad. Analüütikud tõdevad, et Hiina võimude karmid liikumispiirangud lubavad arvata, et tegelik olukord riigis on oodatust hullem, mis on ka turgudel paanika tekitanud.

Börsidel on ainsad võitjad ravimite ning kaitsemaskide valmistajad, mille aktsiate hinnad on tõusnud. Praegu on kauplemine Hiina aktsiaturul uue aasta saabumise tõttu nädalaks peatatud.