Esimene 100 000-eurone „pilet” Dubai Expole on müüdud

Eesti ettevõtted, mis soovivad 2020. aasta oktoobris algaval Dubai Expol osaleda, peaksid välja käima 5000 - 150 000 eurot. Firmadel on võimalik valida viie erineva osaluspaketi vahel, mis on vastavalt 5000, 10 000, 50 000, 100 000 ja 150 000. Mida suurem summa, seda rohkem on võimalik ettevõttel Expol tähelepanu saada.

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit panustab ekspositsiooni 100 000 eurot. Lisaks on osalussoovi avaldanud ka Digitaalehituse klaster, Cybexer Technologies, ETS Nord, GoSwift, Milrem Robotics, Nortal, Standard.

„Kui rääkida väiksemast summast, siis kui väikeettevõttel on huvi maailmanäitusele tulla, saab ta tulla ja oma ürituse korraldada meie paviljonis. See on ühekordne, kõige väiksem variant. Kõige suurem variant on rahvuslik partner, kes peab saama maksimaalse nähtavuse," selgitas Eesti Expo esinduse juht Andres Kask.

Kase sõnul on Expoga seoses suheldud viimase kolme kuu jooksul umbes saja ettevõttega ja nendest üle 20 on öelnud, et tahavad kindlasti osaleda. „Huvilisi on üllatavalt palju," sõnas ta.

Eesti Dubai Expol osalemise eelarve on kolm miljonit eurot, millest kaks tuleb riigilt ja üks ettevõtetelt. Miljon eurot firmadelt kogutaksegi läbi osalustasude.

Kolmest miljonist 60% kulub paviljoni rendiks ja ülalpidamiseks. Ülejäänud raha läheb ekspositsiooni ehitamiseks ja muudeks kuludeks.

Läti ja Leedu plaanivad kulutada Expole vastavalt 4,2 ning 6,5 miljonit. Erinevalt aga Eestist, mis rendib paviljoni, ehitavad nad need ise.