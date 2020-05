Esimene Eesti linn hädas. Koroonaviirus ja põlevkivikriis räsivad väikest kuurortlinna

Esmalt toovad nad välja, et linna töötute arv on 234 ja kuna tulumaksust saadav tulu moodustab linna eelarvest 35%, siis on iga tulumaksu mitte maksev inimene neile suur löök. Kokku jääb neil füüsilise isiku tulumaksu 2020. aastal eeldatavalt saamata 200 000 eurot ehk umbes 20% vähem kui planeeriti.

Põlevkivisektoris toimuv on aga veelgi karmima mõjuga. Linna pöördumises on kirjas, et Narva-Jõesuu tulevik sõltub täna põlevkivi kaevandamisest. Tootmisvõimsuse vähenemine põlevkivienergeetikas ning 2019. aasta soe talv kajastub linna eelarves lausa 800 700 euro suuruses saamata jäänud tulus. Eesti Energia prognoositav laekumine Narva-Jõesuu eelarvesse on kokku 599 690 eurot. Saamata jäänud tulu ressursitasudelt on kokku 49,2%.

„Eeltoodut arvestades on reaalne, et 2020.a. lõpuks jõuab Narva-Jõesuu linna põhitegevuste tulem 0 (null) väärtuseni," on pöördumises kirjas.

Pöördumine ütleb veel, et valitsuse heaks kiidetud eriabi Ida-Virumaale peaks olema 14 miljoni euro ulatuses erinevaid maksusoodustusi. Valitsuse poolt avaldatud teabe kohaselt on vastava paketi eesmärk parandada keerulises olukorras kohalike ettevõtete konkurentsivõimet ning aidata kaasa valdkonna töökohtade säilimisele.

„Samas toob vastavate maksusoodustuste andmine Ida-Virumaa põlevkiviettevõtetele kaasa selle, et kohalike omavalitsuste, sh Narva-Jõesuu linna saamata jääv tulu suureneb. Sisuliselt tähendab eelkirjeldatud paketi rakendamine, et riik, vähendades põlevkivisektori kulusid, vähendab kohaliku omavalitsuse tulusid, mis seab ohtu kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikkuse. On ilmne, et lisaks ettevõtjate huvidele peab riik arvestama kohalike omavalitsuse huvidega, arvestades seejuures kohalikele omavalitsustele seadusega pandud kohustusi."

Linna tukevik ohus

Narva-Jõesuu linn maalib järgnevalt kurva pildi:

„Kohaliku omavalitsuse tulevik põhitegevuse tulude vähenemisel on väga keeruline, kuivõrd kannatavad kohaliku omavalitsuse põhitegevusalad, omavalitsuse kohustuste täitmine. Näiteks on raskendatud haridusasutuste (lasteaiad, koolid, huvikoolid) ülalpidamine, kohaliku omavalitsuse peamise tehnilise taristu (sh linna koristus, teede korrashoid, parkide, mänguväljakute ja üldkasutatavate puhkealade korrashoid) objektide korrashoidmisel tuleb teha raskeid valikuid. Igasugune investeerimistegevus tuleb katkestada, kuna puudub võimekus taotleda, tagastada laene, taotleda investeeringutoetusi, rääkimata sellest, et muutub võimatuks omafinantseeringu katmiseks vajaliku raha leidmine kohaliku omavalitsuse eelarvest, rahalise reservi tagamine ettenägematute kulude katmiseks. Eeltoodu seab tõsiselt ohtu kohaliku omavalitsuse, sh Narva-Jõesuu linna jätkusuutlikkuse."