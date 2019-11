Esimene Eesti siidritootja jõudis Jaapanisse. "Nad võtsid ise ühendust."

Pärnumaal Kaelase külas tegutseva siidrivabriku omaniku Alvar Roosimaa sõnul jõudsid nad Jaapanisse üsna juhuslikult. „Meie Osakas asuv maaletooja leidis meid ise ja võttis ühendust konkreetse ettepanekuga Jaanihanso brändiga Jaapanis töötama hakata,” kirjeldas ta.

Roosimaa sõnul on viimasel ajal juba tavaliseks muutunud, et neid leitakse ise üles. „Kui me tegevuse algusaastatel käisime ise lõputult messidel ja festivalidel kontakte otsimas ja loomas, siis järjepidev töö Jaanihanso brändiga kodu- ja välismaal on viinud selleni, et viimased kaks olulist suurt turgu on meid ise leidnud,” rääkis siidritootja.