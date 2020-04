Esimene Eesti toiduainetööstus on juba kriisi tõttu löögi all: sel nädalal koondati 30 inimest

„Tänane otsus ametikohti vähendada on tehtud kaalutletult, kuid raske südamega. Otsus on tingitud maailmas levivast Covid-19 viirusest,” põhjendas Saarioinen Eesti personalijuht Marelle Pihlak, miks on ettevõte otsustanud senist personali vähendada 30 töötaja võrra ja jätkata ligikaudu 150 inimesega.

Pihlaku sõnul on koondamise põhjuseks asjaolu, et nende tellimusmahud on viimastel nädalatel vähenenud ja seda ennekõike HoReCa sektoris toimunud ja muudatustest tulenevalt. See tähendab, et ära on kukkunud hotellide, restoranide, koolide toitlustuse ja jaekettide avatud lettide tellimused.

Ettevõte hakkas juba paar nädalat tagasi inimesi koju saatma, kuna neil ei olnud neile kokkulepitud mahus tööd anda. „Sellest tulenevalt ka meie otsus osad ametikohad koondada,” lisas Saarioinen Eesti personalijuht. Koondamine puudutab ametikohti nii tootmises kui ka kontoris. Ettevõtte kinnitusel ei ole neil hetkeseisuga ka ühtegi Covid-19 positiivset töötajat.

„Oleme ettevõttes kehtestanud käitumisjuhise alates eriolukorra kehtestamisest riigis, mida oleme töötajatele tutvustanud – üks juhise punkt on ka see, et kui inimene tunneb ennast kehvasti või tal on olnud kokkupuude haiguskahtlusega või Covid-19 positiivse inimesega, siis sellest tuleb koheselt teavitada ning koju jääda,” rääkis Pihlak.