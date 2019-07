Esimene lennufirma tühistas suuremahulise Boeing 737 Max lennukite tellimuse

Ameerika lennukitootja viimase aasta äparduste jada sai täiendust, kui Saudi Araabia odavlennufirma Flyadeal tühistas 50 737 Max lennuki tellimuse, mille kogumaksumuseks oli 5,9 miljardit dollarit, kirjutab Financial Times. Ühtlasi otsustas lennufirma asendada Boeingu lennukid Airbus A320neo lennukitüübiga.

Lennufirma sõlmis Boeinguga uute lennukite lepingu alles üsna hiljuti, mullu detsembris, kuid andis pühapäeval teada, et on otsustanud nüüd hoopis 30 Airbus A320neo kasuks võimalusega tellida veel 20 lennukit lisaks. Tegemist on siis Ameerika lennufirma konkurendiga Euroopas.

Flyadeal ütles ühtlasi, et see tähendaks, et tulevikus koosneks lennufirma lennukipark vaid ainult Airbus A320 lennukitest. Saudi Araabia lennufirma teadaanne tuleb mõned kuud pärast seda, kui Boeing 737 Max lennukid said üleilmselt lennukikeelu pärast kaht surmaga lõppenud lennuõnnetust, kus suri kokku 346 inimest.

Boeing ütles kirjalikus kommentaaris, et soovis Flyadeali meeskonnale edu edasiste tegevuste kavandamisel. Ühtlasi lisas Ameerika lennukitootja, et tema töötajad teevad teevad tööd selle nimel, et 737 Max saaks taas turvaliselt lendama hakata ja seniste tellimuste täitmisega edasi liikuda.

Flyadeali emafirma Saudi Arabian Airlines sõlmis lepingu Airbusiga möödunud kuul aset leidnud Pariisi lennundusnäitusel.