Esimesed Burger Kingi kiirtoidukohad avavad Eestis uksed järgmise aasta kevadel

Kiirtoiduketi Burger King frantsiisi Balti riikides omav Tallink Grupp teatas täna, et esimesed Burger Kingi kiirtoidukohad avatakse järgmise aasta teise kvartali alguses Tallinnas, esmalt Rocca al Mare ja seejärel Ülemiste ostukeskustes. 2020.aasta jooksul on planeeritud järjestikused restoranide avamised ka Läti ja Leedu suurematesse ostukeskustesse.

Tallink omandas Burger Kingi Baltikumi frantsiisiõigused selle aasta septembris ning teatas, et kavatseb Eestis, Lätis ja Leedus avada rohkem kui 50 kuulsa hamburgeriketi restorani. Sel sügisel asutas Tallink restoranide opereerimiseks vastavad tütarettevõtted, Tallink Fast Food, Lätis ja Leedus ning on tegelenud restoranide asukohtade leidmise, töötajate värbamise ning restoraniketi operatsioonide ja protsesside käivitamisega. Kiirtoiduketi tegevust Balti riikides juhib Tallink Grupi kaldakaubanduse juht Katre Kõvask.

„Burgeriketi Eesti esmaavamine Rocca al Mares on ühtlasi stardipauk meie toitlustuskontseptsiooni täielikule uuendamisele, mille oleme võtnud järgnevatel aastatel üheks oma olulisemaks eesmärgiks koos kino- ja meelelahutuskeskuse projektiga,“ sõnas Rocca al Mare keskuse juht Linda Eichler.

Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul on Burger Kingi avamine Ülemistes suurepärane uudis. „Ülemiste keskuse söögikohad on külastajate poolt kõrgelt hinnatud, Kantar Emori Kaubandusseires on meid aastaid nimetatud parimate söögikohtadega keskuseks. Meie eesmärk on oma kontseptsiooni jätkuvalt edasi arendada ja pakkuda oma headele klientidele rõõmustavaid valikuid,“ rääkis Pärnits.

Esimese Eestile kõige lähema Burger Kingi avas Tallink 2016. aasta veebruari lõpus oma laeval Star. Burger Kingi toidukohtade avamisega ka maismaal loob Tallink kolmes Balti riigis kokku ligikaudu 800 uut töökohta.