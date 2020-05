Esimesed ettevõtted saavad MES-i laenurahad kätte sel nädalal, laenu on taotletud pea 37 miljoni euro eest

15. mail avas Maaelu Edendamise Sihtasutuse(MES) koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud meetmed, pakkudes olukorra leevendamiseks laenu, laenukäendust ning põllumajandusmaa kapitalirendi tehinguid. Praeguseks on MESile laekunud 53 taotlust. Maaeluminister Arvo Aller lubab, et esimesed ettevõtjad saavad juba sel nädalal soovitud laenuraha kätte.

"Ettevõtjate huvi MESi laenude vastu on suur. Seoses avanenud meetmetega on meile esitatud taotluste arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi kolm korda kasvanud. Käenduste puhul käib intensiivne töö pankadega, et tingimusi muuta nii, et need sobiks nii pankadele kui ka ettevõtjatele," ütles MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg.

„Ajakirjanduse kaudu on ehk mulje jäänud, et kogu pakett on suunatud põllumajandusele, aga tahaksin rõhutada, et meetmete pakett on mõeldud kogu maaettevõtlusele. Nagu esmane taotletud summade maht näitab, on põllumajanduse osa vaid ligi neljandik ning HoReCa ja muu maaettevõtlus moodustab kolmveerandi," rõhutas MESi nõukogu esimees Andres Oopkaup.

22. mai seisuga on MESile laekunud 53 taotlust, neist laenutaotlusi 47 summas 36,7 miljonit eurot; käendustaotlusi on kaks, summas 450 000 eurot; põllumajandusmaa kapitalirendi taotlusi neli, summas 3,3 miljonit eurot.

Laenu väljastamise otsuseid on tehtud 21 summas 2,6 miljonit eurot. Valdkondadest on kõige enam tehtud põllumajandusvaldkonna laenutaotluste otsuseid (1,1 miljonit eurot). Järgnevad muu maaettevõtlus (u 1,03 miljonit eurot), ning turism ja HoReCa sektor (u 440 000 eurot). Esimesi laene hakatakse ettevõtjatele välja maksma sel nädalal.

Maamajandusettevõtjad saavad MESi kaudu taotleda meetmeid, mis aitaksid leevendada COVID-19 viirusest tingitud olukorda. Üldine informatsioon laekunud taotluste ja otsuste kohta on MESi kodulehel.