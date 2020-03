Esimest korda peale suurt kriisi: USA börsid peatasid vabalanguse tõttu kauplemise

Sellist meedet kutsutakse vabatõlkes "kaitselülitiks" ehk circuit braker'iks ja seda kasutatakse väga harva, kui on näha, et aktsiahinnad langevad ja ei ole näha, et see pidurduks. Seda kasutati tegelikult juba pühapäeva õhtul, et peatada mõnede futuuride langus astronoomiliselt väikeste väärtusteni. Esmaspäeval kasutati seda uuesti, sest päeva algus oli dramaatiline ning ei soovitud börsi sattumist vabalangusse.

Praeguseks on kauplemine avatud, kuid kui võrreldes reedega toimub 13-protsendiline langus, siis suletakse kauplemine taas 15 minutiks. Seejärel oodatakse juba 20-protsendilist langust.

Lisaks levivale koroonaviirusele andis täna turgudele valusa hoobi uudis, et Saudi-Araabia otsustas paisata naftaturule odavat musta kulda ning tõmbas seega selle hinna alla ligi 30%. See peaks heitma kinda USA-le ja Venemaale. Turgudele selline käitumine aga sugugi ei sobinud.

