Eskimo jäätis sattus rassismisüüdistuste alla

USA jäätisetootja Dreyer's Grand Ice Cream teatas nädalavahetusel, kavatseb muuta Eskimo Pie jäätise nime sobimatu sõna „eskimo“ tõttu.

Jäätisebrändi tooteid kaunistab väike tumedapäine poiss karvakapuutsiga talvejopes.

The NewYork Times kirjutab, et Dreyeri otsus ligi ligi sada aastast kasutusel olnud nime muutmiseks on viimaseid märke survest muuta rassistlikke või teisi ebasobilikke nimesid.

Drayer’s Grand Ice Cream kinnitas, et muudab toote brändinime ning ka turundust. „Oleme pühendunud rassilise ebaõigluse lahendamisele ning tunnistame, et nimi ei ole sobiv,“ tunnistas ettevõtte turundusjuht Elizabell Marquez, lisades, et otsus on osa suurematest muutustest, mis on vajalikud, et ettevõte ning brändid peegeldaksid inimeste väärtusi.

Sarnased šokolaadiga kaetud pulgajäätisi tuntakse Eskimo nime all ka Soomes, kijrutab Yle. Põhjanaabrite juures kuuluvad need Penguini brändile, mida on müüdud juba aates 1968. aastast.

Eskimo jäätisi tootva Froneri Finlandi turundusdirektor Minna Brunberg lausus, et Eskimo nime kasutamist vaetakse ka Soomes. „Me oleme probleemi tõsidust endale tunnistanud ja kaalume seda praegu tõsiselt,“ lausus ta.