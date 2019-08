Esmakordselt ajaloos. Kuue kuu euribor kukkus läbi -0,4 protsendi joone

Euribori näiduks fikseeriti -0,401 protsenti.

Lisaks rahaturuintressile, mis toob kergenduse eluasemelaenu võtnutele, on ka mitmed Euroopa riigid lasknud välja võlakirju, kus laenu võtnule makstakse laenu võtmise eest peale ehk võlaintressid on negatiivsed. Sama käib ka suurettevõtete kohta, kes võtavad laenu, mille eest neile makstakse.

„See on ülim indikaator, mis näitab, et maailmamajandusega on midagi totaalselt valesti,“ ütles Petersoni rahvusvahelise ökonoomika instituudi president Adam Posen Washington Postile. „Kaubandussõja ägenemine muudab olukorda ainult hullemaks.“