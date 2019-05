Esmakordselt Prantsusmaa ajaloos: riigi suurim telekom ja selle endised juhid on kohtu all töötajate enesetappude laine pärast

Prokurörid süüdistavad varasemalt monopoli staatuses olnud ja siis veel France Telecom nime kandnud mobiilioperaatorit Orange SA-d ning selle endisi tippjuhte aastaid kestnud ümberstruktureerimises, mis tõid kaasa töökohtade koondamise ja tekitasid töötajates sellise stressi, et see viis osadel juhtudel enesetappudeni, kirjutab Bloomberg.

Kohtu all on nii ettevõtte endine tegevjuht Didier Lombard, tema asetäitja Louis-Pierre Wenes kui ka personalijuht Olivier Barberot, keda kõiki süüdistatakse psühholoogilises tagakiusamises töökohal. Süüdistatavate hulgas on ka Birgitte Dumont, kes töötab täna ettevõttes sotsiaalse vastutustundlikkuse juhina. Teda süüdistatakse kuriteole kaasaaitamises.

Prokuröride sõnul viisid ettevõtte tippjuhid läbi aastaid kestnud ümbeorganiseerimise, lastes sellega töötingimustel pidevalt halveneda – sundides töötajaid pidevalt töökohti vahetama ja kahjustades sellega nende füüsilist ja vaimset tervist.

Mullu juunis, kui süüdistused teatavaks tehti, eitas Orange kõiki ettevõtte suunal esitatud süüdistusi, väites, et esitab oma argumendid kohtuvaidluse käigus. Ka möödunud nädalal ei soovinud mobiilioperaator seniöeldule midagi lisada.

Ettevõttet loetakse vastutavaks rohkem kui 30 töötaja enesetapu eest, mis leidsid aset ajavahemikus 2008 kuni 2010. Selle järel võttis ettevõte ette viieaastase ja 900 miljonit eurot maksva plaani, mille eesmärgiks oli parandada töötingimusi ettevõttes, sealhulgas palgata 10 000 uut töötajat.