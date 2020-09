Esmaspäeval alustab tööd Tallinki uus finantsjuht

Joonas Joost liitus Tallink Grupiga esmalt 2005. aastal finantsosakonna analüütikuna ning edutati kahe aasta pärast, 2007. aastal, ettevõtte investorsuhete juhi ametikohale, kus ta töötas 2008. aastani. Pärast Tallink Grupist lahkumist töötas Joonas Joost aastatel 2008-2009 analüütikuna ettevõttes AS Evli Securities, ning seejärel, aastatel 2010-2012 Evli Bank Plc konsultandina. Alates 2010. aastast kuni 2011 aasta lõpuni töötas ta samaaegselt ka AS Eesti Loto turva- ja kvaliteedijuhina, ning aastatel 2013-2017 töötas ta LHV Panga vanemanalüütiku ametikohal.

Joonas Joost liitus uuesti Tallink Grupi meeskonnaga 2017. aastal vanemkonsultandina ja kontserni juhatuse nõunikuna. 2019. aastal asus ta taaskord täiendavalt täitma ka kontserni investorsuhete juhi ülesandeid. Joonas Joost on omandanud ärirahanduse magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis (Taltech).

„Joonas Joostil on tugev finantsalane taust ja kogemused mitmete valdkondade ettevõtetes, ning lisaks suur teadmiste- ja kogemustepagas meie ettevõttes. Need omadused täiendavad hästi meie ettevõtte finantsosakonna juba olemasolevat ekspertiisi ja ma olen kindel, et Joonas suudab meie ettevõtte finants- ja investorsuhete valdkonnad oskuslikult tänasest kriisist läbi juhtida," ütles Paavo Nõgene.