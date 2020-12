Esmaspäeval keelu kiuste Londonist Tallinna lennanute seas koroonahaigeid polnud

Nädal tagasi hakati üle maailma rääkima kurjakuulutavast koroonatüvest, mis olla senisest märgatavalt nakkavam. See levis just Suurbritannias, mistap pole ka üllatav, et paljud riigid, sealhulgas Eesti, peatasid lennuliikluse saareriigiga.

Esmaspäeval maandus siiski Tallinnas Ryanairi lend Londonist.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi kinnitas siis, et lend toimus, kuna info valitsuse otsuse kohta ei jõudnud eelneval õhtul lennuettevõtteni. Kõik kes tulid selle lennuga, pidid andma lennujaamas koroonaviiruse testi ning jääma eneseisolatsiooni.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp ütles Delfile, et tänahommikuse seisuga ei ole neil infot, et lennul tulnute hulgas oleks olnud nakatunuid. "Samuti ei ole seni teada, et uut tüve oleks Eestis leitud."

Eile otsustas valitsus, et Ühendkuningriigist tulijatele on alates 28. detsembrist isolatsioonipeeriood kümne asemel 14 päeva. Alates tulevast esmaspäevast pole võimalik pärast reisijärgset esimest negatiivset SARS-CoV-2 testitulemust vältimatuid tööülesandeid täita. 14-päevast isolatsiooni saab lühendada üksnes kahe negatiivse tulemusega testi tegemisega: esimene peab olema tehtud vahetult pärast reisi ning teine mitte varem kui 7. päeval pärast esimese testi tulemuse kättesaamist.

Kõiki viiruse leviku tõkestamise abinõusid järgides tohib inimene elukohast lahkuda üksnes arsti, politsei või päästeametniku suunamisel, hädaohtlikus olukorras, samuti igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimisel. Minna tohib ka õue juhul, kui on võimalik täielikult vältida kontakte teiste inimestega.

Eilsel videokohtumisel otsustasid Eesti, Läti ja Leedu välisministrid, et Balti riigid säilitavad otselennu piirangu Ühendkuningriiki aasta lõpuni. Samuti lepiti kokku ühise erilennu korraldamises neile Balti riikide kodanikele, kellel on erakorraline vajadus naasta kodumaale.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!